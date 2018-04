Congo-Brazzaville: Gestion des aires protégées - Le Congo et WWF entendent valoriser le parc Tokou-Pikounda

Enfin, les cérémonies de lancement de la cogestion du parc national se sont déroulées successivement à Tokou, dans le département de la Cuvette, et à Pikounda, dans la Sangha, en présence des préfets de la Cuvette, Jean Pierre Lekoba, et de la Sangha, Jean-Christophe Tchicaya, des parlementaires des localités ainsi que des représentants de WWF.

Le texte prévoit également la promotion d'une filière d'huile de palme durable, de l'écotourisme et de la recherche scientifique avec l'implication des chercheurs nationaux, d'un secteur minier et énergétique responsable, de la conservation communautaire ainsi que de l'éducation environnementale.

D'une durée de cinq ans renouvelable, l'accord de coopération concerne la lutte anti-braconnage ; l'application de la loi faunique et la lutte contre le commerce illicite des espèces de la faune et de la flore sauvages ; la gestion durable des concessions forestières et la promotion de la certification FSC (Forest stewardship council) ; la création et la gestion des aires protégées, etc.

La mise en œuvre du programme intervient quelques mois après la signature, le 8 novembre 2017, de deux accords de coopération et de partenariat, relatifs à la cogestion du parc national Tokou-Pikounda, entre le gouvernement congolais et l'ONG internationale WWF. Outre les services environnementaux qu'il va fournir, cet accord de partenariat a prévu consacrer 50% de son budget au financement des activités génératrices de revenus.

Le programme de cogestion et de mise en valeur du site a été lancé, le 3 avril, dans les deux localités situées entre les départements de la Sangha et de la Cuvette, par la ministre de l'Economie forestière, Rosalie Matondo.

