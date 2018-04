Congo-Brazzaville: Education à la sécurité alimentaire - L'ONU va appuyer le Congo dans l'élaboration des modules

Les programmes à concevoir incluront deux composantes, notamment l'alimentation et la production agricole.

Le coordonnateur résident du système des Nations unies au Congo, Anthony Ohemeng Boamah, a annoncé, le 4 avril à Brazzaville, que les différentes agences se proposent d'appuyer l'élaboration des modules d'éducation à la sécurité alimentaire à travers les composantes alimentation et production agricole.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet sur l'éducation à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, lancé le même jour, grâce au partenariat Unesco, Programme alimentaire mondial et gouvernement congolais. L'objectif général étant d'améliorer les compétences du personnel du système éducatif formel et non formel dans l'adaptation des programmes d'éducation à la nutrition à leur contexte, ainsi que les compétences des jeunes et des femmes en matière de nutrition.

Le projet permettra, a-t-il rappelé, de promouvoir le développement cognitif, intellectuel, physique, mental et moral des enfants à travers une alimentation scolaire équilibrée à base des produits locaux et d'améliorer la fréquentation ainsi que le rendement scolaire. Ainsi, deux stratégies ont été adoptées : l'élaboration des supports pédagogiques pour tous les cycles d'enseignement y compris les écoles ORA et la formation du personnel enseignant et celui des centres de santé.

Se félicitant du fait que le Congo dispose, depuis 2016, d'une politique nationale d'alimentation scolaire, élaborée avec l'appui du système des Nations unies, Anthony Ohemeng Boamah a rappelé que la poursuite du programme d'alimentation scolaire constituait un levier essentiel pour accélérer le progrès vers la réalisation de l'Objectif de développement durable (ODD) 4. En effet, cet ODD vise à assurer une éducation inclusive et équitable de qualité pour tous et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie.

« La santé et la bonne nutrition sont des facteurs clés de la réussite scolaire, tout comme l'assiduité et le travail à l'école. Pour leur mise en œuvre, des modules destinés aux jeunes filles-mères et aux femmes seront élaborés et serviront également à améliorer les programmes radiophoniques sur cette thématique. Par ailleurs, les modules seront logés sur la plate-forme électronique du projet Unesco-Fonds en dépôt de Chine », a-t-il expliqué.

Le ministre de l'Enseignement supérieur, Bruno Jean Richard Itoua, a, de son côté, souligné que l'élaboration du module sur l'éducation à la sécurité alimentaire et nutritionnelle va contribuer à rehausser davantage la substance pédagogique des programmes de formation. « Les outils d'éducation à la nutrition sont donc conçus pour un développement global des jeunes enfants, tout en favorisant l'acquisition des habitudes en matière d'alimentation tout au long de la vie, ainsi que l'activité physique, d'hygiène, l'autonomie et pourquoi pas la créativité. La mise en œuvre de ces modules constitue, à n'en point douter, une des réponses importantes à la réalisation du nouvel objectif de l'éducation mondiale l'ODD4 », a laissé entendre le président de la Commission nationale congolaise pour l'Unesco.