Egypte, Maroc, Tunisie, Nigéria et Sénégal : voilà les 5 nations qui représenteront… Plus »

Rappelant que 2018 décrétée «année sociale», Macky Sall est revenu sur la mise à disposition d'un fonds initial de 30 milliards, pour la Délégation générale à l'Entreprenariat rapide des Jeunes et des Femmes (DER). Ce fonds, selon lui, financera le «secteur de la pêche à hauteur de deux milliards. Un milliard sera alloué aux jeunes promoteurs de start-ups et 500 millions en appui à des projets spécifiques aux femmes» (Voir par ailleurs).

Pendant ce temps, les syndicats des enseignants les plus représentatifs (Saemss, Cusems, Sels, Sels/A, Uden et Snelas/Fc) attendent la reprise des vacances scolaires pour consulter la base, sur la proposition du président de la République.

L'indemnité de logement allouée à tous les enseignants du pays, rappelons-le, passera de 60.000 F Cfa à 85.000 F Cfa; soit une augmentation de 25.000 F Cfa, dont 15.000 payables à compter du 1er octobre 2018, et 10.000 à compter du 1er janvier 2019. Pour les professeurs et maîtres contractuels, il est prévu une revalorisation à hauteur de 10.000 CFA.

