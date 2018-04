Angola: Séminaire sur la lutte contre la pauvreté

Luanda — La dernière action de propagation et orientation méthodologique du Plan Intégré de Développement Local et la lutte contre la pauvreté (PIDLCP) va se réaliser vendredi, à Luanda, sous l'égide du Ministère angolais d'action Sociale, Famille et Promotion de la Femme (Masfamu).

Le gouvernement se propose de réduire l'incidence de la pauvreté de 36,6 pour cent à 25 pour cent correspondant à près de 3 millions d'angolais desquels 412.624 en 2018. Une des priorités est de conclure la réintégration de près de 80.537 ex-militaires.

Le Plan Intégré de Développement Local et la Lutte contre la pauvreté a été conçu dans la perspective de contribuer à l'accélération de ce processus, et les municipalités où se justifient la focalisation devra obéir au principe d'absorption de 70 pour cent de ex-militaires et 30 pour cent des membres des communautés dans les projets.

Pour l'exécution de ce programme avec succès, le Masfamu a réalisé 17 séminaires de formation au niveau provincial.