Angola: Projets de financement du coton et du riz

L'Angola et la Namibie ont signé mercredi, à Windhoek, un protocole de coopération dans le domine… Plus »

"Le secteur des entreprises à Malanje a perdu un certain élan depuis le début de la crise économique en 2014, par la baisse de production des entreprises agricoles localisées essentiellement dans les municipalités de Cacuso et Kiwaba Nzoji.

Selon lui, le Japon et la Chine sont des pays qui ont été contactés pour financer la relance de la culture du coton et du riz.

Malanje (Angola) — Le Ministère angolais de lAgriculture et Forêts étudie les projets de financement pour relancer la production du coton et du riz dans la province de Malanje (nord), a dit le secrétaire d?Etat à l?Agriculture et bétail, Carlos Alberto Jaime.

