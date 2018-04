Ile Maurice: Pravind Jugnauth - «Marquer l'histoire du pays pour avoir pu bâtir une île Maurice moderne»

L'Independent Commission against Corruption (ICAC) compte aller au fond des allégations qui ont mené… Plus »

Le PM a ajouté que la course à l'autosuffisance ne devrait pas empiéter sur la qualité. «La sécurité alimentaire est très importante. Mais l'utilisation de plus en plus de produits chimiques nuit à la qualité du sol et du produit qu'on met sur le marché.» Pour contrôler cette situation, il explique que son gouvernement est en passe de finaliser l'appel d'offres pour un laboratoire car «tous les produits qui atterrissent sur le marché devront être aux normes». Et de souligner que des sanctions seront prises contre ceux qui ne respectent pas les règlements.

Évoquant le Young Entrepreneurs Sheltered Farming Park, il a expliqué que c'est un projet qui cadre avec la vision du gouvernement de développer le secteur agricole. «La main-d'œuvre est vieillissante dans ce secteur. Nous avons mis plusieurs plans d'aide sur pied afin d'encourager les jeunes à rejoindre le secteur agricole», a indiqué Pravind Jugnauth. Selon lui, «ce n'est plus un déshonneur aujourd'hui d'être un diplômé et d'avoir sa propre entreprise agricole. Au contraire, cela représente l'avenir.»

«Notre économie est trop dépendante des produits importés, surtout côté consommation.» C'est ce qu'a affirmé le Premier ministre Pravind Jugnauth lors du l'inauguration du Young Entrepreneurs Sheltered Farming Park, à Plaine-Magnien, ce jeudi 5 avril. Une situation appelée à changer selon le PM car les autorités ont mis sur pied une vingtaine de plans de subvention afin de moderniser le secteur agricole et attirer ainsi plus de jeunes vers ce secteur.

