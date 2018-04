Sénégal: Première graduation - 487 étudiants sortent de la promo 1 de l'Uvs

La première cohorte d'étudiants orientés à l'université virtuelle du Sénégal a reçu ses diplômes. Lors de la première cérémonie de graduation présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'innovation, 487 étudiants ont reçu leurs diplômes.

L'Université virtuelle du Sénégal (Uvs) a procédé à la première cérémonie de remise de diplôme. 487 étudiants de licence 3 ont été les premiers sortis de l'Uvs lancée il un peu plus de 4 ans. 279 diplômés du Pôle Lettres, sciences humaines et éducation, 155 en sciences juridiques et de l'administration et 55 diplômés en sciences technologie et numérique constituent la première promotion de l'Uvs.

Le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation, Mary Teuw Niane, présidant la cérémonie de remise des diplômes de la première promotion se rappelle : «Quand le président de la République nous a instruit, au terme de la Concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur, de créer l'Uvs, nous mesurions tous les défis auxquels nous devions faire face. Nous y sommes parvenus tous ensemble. Il y a un légitime sentiment de fierté. Qu'il y ait eu des difficultés, cela n'est pas contestable ; que des doutes aient été parfois à l'origine des contestations, cela doit être reconnu, mais en définitive, quel plaisir de vous voir ici attendant la remise symbolique de vos diplômes de licence».

Le coordonnateur de l'Uvs, Moussa Lô, soutient qu'après plus de 4 ans d'existence, cette université a fait son chemin dans le milieu de l'enseignement supérieur public du Sénégal avec 20 000 étudiants, faisant d'elle la deuxième université du pays. L'Uvs dispose aussi de 12 espaces numériques ouverts (Eno), 21 enseignants permanents, 259 enseignants associés, 158 personnels administratifs et techniques et 1686 tuteurs ; et a pour objectif d'ici à 2022 de disposer d'un Eno dans les 45 départements du pays.

Quant au major de la première promotion, Kadiatou Fall Samb, qui vient de l'Eno de Thiès, porte parole des étudiants, elle a remercié les autorités du pays d'avoir mis en place cette première université numérique publique du Sénégal. Kadiatou Samb, plaidant pour les futurs étudiants de l'Uvs, a invité l'Etat à plus d'assistance au plan social et médical et exhorté les autorités à aider les diplômés pour que la recherche d'emploi soit facile.