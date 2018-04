Dans le cadre du développement des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et le Portugal, S.E. Mme Teresa Ribeiro, Secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères et à la coopération du Portugal effectuera du 7 au 10 avril 2018, une visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire.

La Secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères et à la coopération du Portugal sera accompagnée de Hauts Fonctionnaires de l'Administration portugaise.Au cours de sa visite, la Secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères et à la coopération aura une séance de travail avec le Ministre des Affaires Etrangères, Monsieur Marcel Amon-Tanoh qui portera entre autres sur le développement fulgurant des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays au cours de ces dernières années.

C'est le lieu de relever la mémorable visite d'Etat que le Président de la République, S.E.M Alassane Ouattara a effectué au Portugal les 12 et 13 septembre 2017. La Secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères et à la Coopération du Portugal aura également des rencontres avec respectivement les Ministres ivoiriens de l'Economie et des Finances, Monsieur Adama Koné, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Madame Ramata Ly-Bakayoko et de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement Durable, Madame Anne Désirée Ouloto.

La Secrétaire d'Etat mettra aussi à profit son séjour ivoirien pour s'entretenir avec les autorités de la Banque Africaine du Développement (BAD). Il convient de signaler que le raffermissement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Portugal depuis l'ouverture de l'Ambassade à Lisbonne s'est traduit par les nombreuses visites de hautes personnalités Portugaises à Abidjan dont les dernières en date sont celle de l'ancien Vice Premier Ministre M. Paulo Portas du 21 au 24 février et celle du Ministre de la Défense Nationale du Portugal, M. José Alberto Azeredo Lopes du 24 au 25 février 2018.