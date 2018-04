Sierra Leone: L'élection de Maada Bio, un tournant et une situation inédite

Des affrontements ont eu lieu ce jeudi 5 avril au matin à Kenema dans le sud du pays qui ont fait 6 blessés parmi les forces de l'ordre. Des coups de feu ont été tirés. Certaines sources évoquent des blessés par balle parmi les civils, mais aucune autorité n'a pour l'instant confirmé cette information. A Freetown, ce matin également les vitrines d'un immeuble au moins étaient endommagées non loin du siège du SLPP et des bagarres ont éclaté à proximité d'Abasha Street.

Mais alors, comment expliquer la victoire de l'APC aux élections locales et législatives ? Deux raisons principales, affirme le politologue. D'abord les électeurs sont plus conscients des enjeux locaux que par le passé. Ensuite le dernier recensement électoral qui aurait selon lui favorisé le parti au pouvoir.

Les affaires de corruption auraient-elles eu plus d'impact que les investissements dans les infrastructures routières et électriques ?

