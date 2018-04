Sénégal: CM 2018 - Pape Seydou Ndiaye "gardien de la foi"

Pour les deux matchs amicaux, Aliou Cissé avait fait appel à quatre gardiens de but, Pape Seydou Ndiaye (Jaraaf), Khadim Ndiaye (Horoya AC, Guinée), Abdoulaye Diallo (Rennes, France) et Alfred Gomis (SPAL, Italie).

"Ce n'était pas évident pour ce retour mais quand je l'ai vu contre l'Ouzbékistan, on sentait un portier sûr de sa force" a analysé l'ancien portier international, soulignant qu'il doit continuer à bosser et à croire en son étoile.

"Aujourd'hui, nous avons retrouvé un autre homme et un gardien en confiance qui va beaucoup apporter au Jaraaf dans la course aux premières places" a commenté Khadim Faye.

"Et en plus de m'appeler, j'ai eu l'occasion de jouer cette rencontre amicale" a rappelé Pape Seydou Ndiaye, évoquant sa titularisation contre l'Ouzbékistan (1-1).

"Oui, ça faisait un temps que le retour en sélection me trottinait dans la tête et je suis heureux et reconnaissant vis-à-vis du staff technique de m'avoir rappelé" a indiqué l'ancien gardien de la sélection olympique.

Copyright © 2018 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.