Burkina Faso: Apurement du passif foncier - La CADDL remet sa plateforme revendicative au ministre Bonanet

Et, c'est ce terme qu'on a atteint vendredi passé à travers la remise du rapport interministériel» a mentionné le ministre pour qui, à partir de ce moment, «il y a des projets de textes pour régler des problèmes de 1995 à 2015, pour encadrer l'accès des promoteurs immobiliers au foncier rural et urbain». Le ministre Dieudonné Bonanet souhaiterait travailler sur la question du foncier avec l'appui des organisations de la société civile représentative.

«Nous disons que ce point doit être un préalable à la levée de la mesure de la suspension parce que si l'état des lieux n'est pas établi et les responsabilités ne sont pas situées, il n'est pas question pour nous de parler de lever de mesure et reprendre les choses comme si de rien n'était» a dit Pama Nebié, secrétaire général de la Coalition des associations de défense du droit au logement.

