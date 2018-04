Cote d'Ivoire: Bagoué - Des groupements de femmes de Diamakani et de Koulousan reçoivent des équipements agricoles

La Côte d'Ivoire et le Liberia développent depuis plusieurs années les échanges… Plus »

A cela s'ajoute également la redynamisation du fonds Femmes et Développement logé au Ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité doté d'un budget de 500 millions de Francs CFA.

Outre les séances de formation et de renforcement de capacités, une convention tripartite d'appui aux femmes du secteur karité entre Onu femmes, le Ministère et la filière karité de Côte d'Ivoire a été signé le mardi 27 mars dernier à Abidjan à l'effet d'impulser le développement de la filière et d'accélérer le processus de certification du karité.

Ces dons sont essentiellement composés de moulins et de décortiqueuses. Des équipements agricoles qui permettront à ces femmes qui exercent pour la plupart dans le maraicher et le karité, d'accroitre leurs revenus par la transformation locale de leurs productions.

La Ministre de la Femme, de la protection de l'Enfant et de la Solidarité (Mfpes), le Professeur Mariatou Koné poursuit ses actions en vue de l'autonomisation des femmes de Côte d'Ivoire en général et particulièrement celles issues du milieu rural.

