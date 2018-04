Afrique de l'Ouest: UEMOA - Banque Atlantique lance la solution ARY, le 1er Chatbot bancaire du marché

La Côte d'Ivoire et le Liberia développent depuis plusieurs années les échanges… Plus »

Le Chatbot, fait remarquer M. Koné, est un puissant levier de fidélisation et de développement des communautés de Banque Atlantique sur les médias sociaux à travers une nouvelle relation digitale personnalisée et instantanée.

La mission du chatbot « ARY » consiste donc à assister les clients. Il peut les aider à trouver une agence ou un guichet automatique par géolocalisation, indiquer les horaires d'ouvertures et les services disponibles, fournir des informations sur l'ensemble des offres de la banque. Les clients ont également la possibilité d'effectuer des simulations pour une demande de crédit, réaliser une conversion de devises etc.

« ARY » est un robot utilisant l'intelligence artificielle pour permettre aux clients, d'interagir avec la marque via Messenger sur la page Facebook de Banque Atlantique et le site web institutionnel « www.banqueatlantique.net ». En mimant le langage humain, le bot facilite la recherche d'information et assure l'instantanéité des réponses aux requêtes des clients 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.