Sénégal: Plaidoyer pour une structure intergouvernementale sur le Droit international humanitaire

"Le Sénégal n'a pas connu jusqu'ici, on ne le souhaite pas, de conflit armé qui nécessite le respect strict du DIH mais il nous revient de veiller à ce que les acteurs en charge de la vulgarisation, de la sensibilisation et de la formation en la matière soient dotés de compétences nécessaires afin de mieux remplir les missions qui leur sont confiées", a pour sa part relevé le Directeur des Droits Humains, Moustapha Kâ.

Le droit international humanitaire (DIH), connu également sous le nom de "droit de la guerre et des gens", est un ensemble de règles qui tend à limiter les effets des opérations de guerre, à l'égard des populations et des installations civiles et des personnes qui ne participent pas ou plus aux combats (prisonniers, réfugiés).

