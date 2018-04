Sénégal: Des jeunes sensibilisés au civisme et à la citoyenneté

Évoquant l'opportunité de cette semaine de sensibilisation, la représentante du Mouvement scouts et guides de Saint-Louis, Danielle Fonseca a dit être "prête à transmettre le message reçu dans ma localité mais avec des mots plus simples pour toucher le maximum".

La Semaine de la Jeunesse qui se poursuit jusqu'au 6 avril prochain regroupe plus de 1000 jeunes issus de toutes les régions du pays à Dakar et porte sur le thème de la citoyenneté des jeunes pour un Sénégal émergent.

Cette édition 2018 de la Semaine de la jeunesse est aussi l'occasion de mener des activités socio-éducatives et culturelles comme "la levée des couleurs, les chants patriotiques, la sensibilisation au dépistage volontaire, à la santé de la reproduction, les concours de littérature, de musique, de théâtres et d'arts plastiques, des activités sportives ainsi que des actions en faveur de la protection de l'environnement", a quant à lui précisé, le directeur pédagogique adjoint, Moussa Sakho.

"Le ministère de la Jeunesse joue naturellement son rôle d'accompagnement et de soutien aux mouvements de jeunesse d'où l'organisation de cette semaine de la jeunesse qui permet à la jeunesse d'acquérir le sens de la citoyenneté et d'être des relais auprès de leurs communautés", a pour sa part, indiqué son représentant, Serge Badji.

Le camp inter-mouvements de Saint-Pierre qui rassemble 140 leaders de différents mouvements de jeunesse issus des 14 régions du Sénégal veut "sensibiliser 10 jeunes de chaque région à la citoyenneté, au civisme et au développement", a indiqué le directeur de l'Education populaire au ministère de la Jeunesse, de la Construction citoyenne et de la Promotion du volontariat, Célestin Marie Tine.

