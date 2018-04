Cote d'Ivoire: Amélioration de la filière coton - Bouaké abrite un atelier de restitution de l'étude diagnostique

La Côte d'Ivoire et le Liberia développent depuis plusieurs années les échanges… Plus »

L'objectif du Psac est de contribuer à la réduction du taux de pauvreté des petits producteurs agricoles à travers l'amélioration de leur accès aux technologies et aux marchés, tout en améliorant la gouvernance des filières telles que le coton, le cacao, l'hévéa, le palmier à huile et l'anacarde.

Le programme de l'atelier qui s'étendra sur deux jours sera structuré autour de présentation des résultats de l'étude, des discussions en plénière et en commission. L'atelier établira des recommandations et des axes d'amélioration des activités présentées.

« Nous sommes conscients que le conseil agricole constitue un grand maillon dans la réussite de l'exploitation du producteur, de son rendement et de son revenu. Menée une réflexion sur le conseil agricole en vue de son amélioration... », a dit Soro Yacouba, président du conseil d'administration (Pca) de l'Intercoton. Exhortant ainsi les quarante participants à l'atelier, à un travail studieux et de qualité pour un des résultats probant et bénéfique à la filière coton.

L'atelier de Bouaké a pour objectif principal de faire présenter les résultats de l'étude diagnostique et appui au design d'un nouveau schéma du conseil agricole et de proposer des axes d'améliorations.

Dans le cadre du Projet d'appui au secteur agricole en Côte d'Ivoire (Psac), un projet financé par le Groupe de la Banque Mondiale et le Contrat de Désendettement et de développement (C2D). Ce, pour le secteur agricole destiné au financement du Programme d'appui à la relance des filières agricoles en Côte d'Ivoire (Parfaci).

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.