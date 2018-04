Cote d'Ivoire: Forêt classée de Goin-Débé - Une opération de désarmement volontaire lancée

Dans le cadre de la lutte contre les armes légères et de petit calibre (Alpc), la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre (ComNat-Alpc) procède à une vaste opération de sensibilisation et de collecte des armes dans la région du Cavally, précisément dans la forêt classée de Goin-Débé qui a connu des affrontements inter communautaires.

L'objectif de ce projet dont le lancement a eu lieu récemment à Guiglo, chef-lieu de la région, est de collecter 600 armes et 5000 munitions durant trois mois.

Cette campagne de sensibilisation et de désarmement communautaire dans la forêt classée de Goin-Débé constitue une opération d'urgence de dépôt volontaire des armes. « L'arme n'est pas le moyen approprié pour résoudre les conflits.

Nous devons favoriser la voie du dialogue », a affirmé le préfet hors-grade Kouadio Yao, président de la ComNat-Alpc. Avant d'inviter tous ceux qui détiennent illégalement des armes à les déposer volontairement pendant ces trois mois afin de bénéficier des mesures d'accompagnement proportionnelles à la qualité des armes déposées.

Pour M. Kouadio Yao, il s'agit de réécrire une nouvelle page de l'histoire de la Côte d'Ivoire sous le sceau de la réconciliation nationale, la cohésion sociale et la paix durable. « Mais la paix se construit dans un climat de sécurité où la circulation des armes légères, leurs détentions et leurs munitions sont contrôlées », a-t-il renchéri.

Koné Messamba, préfet de la région du Cavally, préfet de Guiglo, s'est félicité de cette initiative et a souhaité l'implication de tous dans son exécution. « En tant que président des comités locaux de sensibilisation et de communication de ce projet, nous allons sillonner les différentes localités pour leur porter le message de dépôt volontaire des armes », a-t-il soutenu. Selon lui, c'est une opportunité pour la région car les armes y ont trop fait de dégâts.

Toh Lago Jean Brice, directeur des services culturels et de la promotion de la jeunesse, représentant le maire de Guiglo, a encouragé les uns et les autres à s'investir pleinement dans ce projet car a-t-il dit, « c'est dans une synergie d'actions que nous pouvons développer notre région, favoriser le vivre ensemble et le rapprochement communautaire ».

Pour Sangaré Mamadou, directeur général de la Société de développement des forêts (Sodefor), partenaire de ce projet, la réussite de ce programme constituera un réel soulagement pour les populations des départements de Guiglo, Bloléquin et Taï dans leurs efforts de garantir l'environnement sécuritaire dans la région.