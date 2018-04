Cote d'Ivoire: BEPC 2018, EPS, vérification d'identité et d'options d'examen - Les candidats invités à imprimer leur convocation sur www.men-deco.org

La Côte d'Ivoire et le Liberia développent depuis plusieurs années les échanges… Plus »

D'où l'urgence pour eux, malgré leur statut, d'imprimer leur convocation pour, le cas échéant, procéder à des rectifications s'il y a lieu. « Passée cette période (10 au 21 avril 2018), les données présentes sur les convocations seront définitives. Aucune autre correction ne sera possible pendant les oraux et les écrits », prévient la Deco.

Cette disposition s'impose aussi bien aux candidats officiels et libres, aptes et inaptes car, il s'agit à travers ces premières étapes pour la Deco d'effectuer un test grandeur nature de fiabilité du fichier-candidat.

Les convocations n'étant plus distribuées dans les établissements scolaires, ils devront selon un communiqué (voir ci-dessous), dont Fratmat.info a reçu copie, ce jeudi 5 avril 2018, se conformer à cette exigence pour prendre part aux épreuves de l'éducation physique et sportive (Eps), prévues du mardi 10 au samedi 21 avril 2018 sur toute l'étendue du territoire national.

Dans le cadre du contrôle des informations sur l'identité et les options d'examen des candidats, la Direction des examens et concours (Deco) invite l'ensemble des candidats au Brevet d'études du premier cycle (Bepc) de la session 2018 et au test d'orientation en seconde à imprimer, sur son site www.men-deco.org, leur convocation.

