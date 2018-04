Congo-Kinshasa: Kinshasa pour le départ de la MONUSCO - Que serait la RDC sans la communauté internationale ?

En réalité, la présence onusienne dérange au plus haut point Kinshasa qui, visiblement, a plein de choses à cacher. En tout cas, l'exigence du départ de la MINUSCO cache mal l'intention de Joseph Kabila de se maintenir au pouvoir, en violation de tous les textes. Il entend ainsi éliminer toutes les poches de résistance à son projet et transformer la RDC en un gigantesque mouroir, comme au Burundi, où l'on massacre sans le regard de la communauté internationale.

En effet, nonobstant l'assistance humanitaire dans les régions ravagées par la guerre, le rôle des forces onusiennes dont le mandat a été exceptionnellement révisé pour lui donner un caractère plus musclé et offensif, a été irremplaçable dans le maintien de la paix dans le pays et au-delà, dans la stabilité politique du pays. « Qu'a donc bien pu faire la MINUSCO pour que le régime de Kabila qui a applaudi à tout rompre quand les Casques bleus volaient à son secours dans l'Est du pays, retourne ainsi sa veste », pourrait-on se demander ?

Et dans le même sillage, elles refusent de se rendre à Genève pour prendre part à une réunion de donateurs, prévue pour le 13 avril 2018 pour répondre à la crise humanitaire qui frappe le pays. Motif invoqué : l'intégralité territoriale et l'unité nationale sont menacées. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'attitude de Kinshasa frise l'ingratitude. L'on peut, en effet, se demander ce que serait ce pays aujourd'hui sans la communauté internationale qui n'a cessé d'être à son chevet.

Alors que Kinshasa ne faisait plus mystère de son hostilité vis-à-vis de la Mission des Nations Unies au Congo (MINUSCO), le Conseil de sécurité de l'ONU a, malgré tout, décidé non seulement du renouvellement de son mandat, mais aussi de son renforcement. En réponse, les autorités congolaises ont montré toute leur mauvaise humeur, allant jusqu'à lancer l'ultimatum de 2020 pour que l'institution onusienne débarrasse le plancher.

