Sénégal: Macky Sall, Président de la République - « Le défilé a étalé la fibre patriotique et les valeurs civiques »

A la fin du défilé de la 58 ème édition de la fête de l'indépendance du Sénégal, le Président de la République, Macky Sall a salué la «réussite de l'événement» qui a étalé «la fibre patriotique et les valeurs civiques», de la nation. Le Chef de l'Etat réaffirme son ambition de renforcer les forces de défense et de sécurité.

A la fin de la cérémonie du défilé, de la 58 ème édition de la célébration de l'anniversaire de l'accès à la souveraineté internationale du Sénégal, le Président de la République, Macky Sall s'est dit particulièrement frappé par l'enthousiasme affichée par la jeunesse, tout au long de la cérémonie.

Selon lui, cette joie s'est illustrée à travers les différentes séquences. «On a pu percevoir la fibre patriotique et toutes les valeurs civiques qu'enseigne notre système éducatif. C'est rassurant dans notre entreprise de construction d'un Sénégal prospère et en paix», a-t-il dit.

Le Chef de l'Etat affiche le même optimisme quant à la bonne tenue du défilé militaire. «La parade est une des meilleures indications de la discipline, de l'état moral, du niveau d'entrainement et de cohésion d'une troupe.

Voilà qui rassure sur la capacité de nos forces de défense et de sécurité, à faire face à toutes les menaces, mais aussi à participer aux actions de développement et d'éducation de la jeunesse», a t-il dit. Le Président de la République a également salué le rôle des forces sénégalaises dans les missions de paix. Ce qui entre en droite ligne avec le thème retenu cette année : «Contribution des Forces de défense et de sécurité à la paix et à la stabilité internationale», a-t-il rappelé.

Doter l'Armée de moyens

Macky Sall s'est réjoui de la «contribution des forces de sécurité et de défense qui veillent au rayonnement et au prestige de notre pays». Il a réaffirmé sa volonté de doter les forces armées sénégalaises et de sécurité des moyens nécessaires aux missions qui leur sont assignées. «L'année prochaine et les années à venir, nous verrons une montée en puissance, de toutes les armées (terre, air et mer), de la Gendarmerie nationale, des forces de police et de toutes les forces paramilitaires», a-t-il préconisé.

Le Chef de l'Etat a remercié le Général de Corps d'Armée, Cheikh Guèye, Chef d'Etat major général des Armées, le Général de Corps d'Armée, Meïssa Niang, Haut commandant de la Gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire. Il a également félicité le Directeur de la Police nationale, tous les hauts commandants qui ont dirigé les troupes.

Dans ses remerciements, le Président a particulièrement distingué le Colonel Omar Tamba, chef de la Zone militaire, «pour la parfaite organisation de ce défilé». «Nous avons pu, cette année, voir un spectacle de l'Armée de l'air avec des aéronefs L39NG dont l'armée de l'air se dotera bientôt et nous en ferons de même partout», a-t-il dit.

Comme à l'accoutumée, la 58ème édition de la célébration de l'anniversaire de l'accession à la souveraineté internationale du Sénégal a enregistré la présence des plus hautes personnalités de la République.

LES SAUVETEURS DE MISSIRAH DÉCORÉS PAR LA RÉPUBLIQUE

Le crash de l'hélicoptère de l'armée, survenu le 14 mars dernier, à Missirah, est de ces souvenirs atroces imprimés dans la mémoire collective du peuple sénégalais.

La douleur n'est pas encore assoupie. Le Chef de l'Etat, Macky Sall, touché par l'élan de solidarité des populations de cette localité, tient, au nom de la République, à leur rendre un hommage mérité. En effet, il a invité, au Palais de la République, les pêcheurs qui ont apporté secours aux victimes du crash de l'hélicoptère. Ces pêcheurs, premiers sur les lieux du désastre, ont réussi à exfiltrer sept personnes.

Un acte de bravoure qui n'a pas échappé au Chef de l'Etat. «Je tiens à féliciter nos sauveteurs venus de l'arrondissement de Toubacouta, suite à l'accident de l'aéronef MI 17 de l'armée de l'air au large de Missirah.

Je les recevrai, comme je l'ai indiqué, hier, dans mon message à la Nation, pour leur donner une distinction nationale, pour l'action héroïque dont ils ont fait montre. Avec courage et altruisme, ils ont pu aider à limiter les dégâts en prenant de gros risques, ce qui a permis de sauver des vies humaines», a dit le président de la République.

673 PERSONNES GRÂCIÉES

«Six cent soixante treize personnes condamnées pour des infractions diverses et incarcérées dans différents établissements pénitentiaires du Sénégal, viennent de bénéficier de la grâce présidentielle», dont quatre-vingt-quatorze personnes grands malades, six âgées de moins de 18 ans, deux âgées de plus de 65 ans», lit-on dans un communiqué du ministère de la Justice.

Le texte précise qu'avec la recrudescence récurrente du vol de bétail et de certains crimes liés à l'environnement, le Président de la République n'a pas jugé adéquat d'élargir sa mansuétude aux auteurs de telles infractions. Le Chef de l'Etat reste néanmoins fidèle à son engagement résolu de donner une seconde chance à une catégorie de citoyens momentanément en conflit avec la Loi.

DEFILE MILITAIRE : LES FORCES E DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ AU SERVICE DE LA PAIX

Nous y voici, nous y revoilà. La 58eme édition de la célébration de l'anniversaire de l'indépendance du Sénégal a été vécue. Placée sous le thème : Contribution des forces de défense et de sécurité à la paix et à la stabilité internationale», l'édition de 2018 n'a pas dérogé à la règle de bonne organisation. Le public a assisté à un défilé haut en couleurs qui a enregistré la participation des franges autant civiles, paramilitaires que militaires de la Nation.

Un vacarme se fait entendre dans le ciel. Il est suivi du survol d'un avion militaire. Dans un élan gratifiant, un appareil de chasse largue de la fumée arborant la forme compacte d'un cœur. Le spectacle intervenu en signe de clôture est splendide. Il ne laisse pas indifférents les spectateurs venus nombreux assister au défilé de la fête de l'indépendance. Des applaudissements en signe de satisfecit, se font entendre.

Au-delà de la beauté de la scène, le cœur larguait lance un message : celui de l'union des cœurs. Auparavant, c'est dans une symbiose totale que les militaires se sont illustrés, à travers le défilé des différents corps des forces de défense et de sécurité. Tous les compartiments de l'armée réunis se sont illustrés : terre, air ou mer.

En ouverture du défilé, une revue navale en pleine mer a été transmise en direct, au bonheur des spectateurs. Elle a enregistré la participation de neuf navires militaires dont six ont été acquises entre 2012 et 2016.

La marine nationale qui s'est présentement inscrite dans une dynamique de renouvellement progressif de sa flotte s'est illustrée, à travers, notamment son patrouilleur de 60 m ultra moderne dénommé «Fouladou», acquis au mois de novembre 2016. Les patrouilleurs dénommés «Ferlo et Kédougou» ont également joué leur partition. Cette appellation des villes et régions du Sénégal répond au souci de fidéliser le concept Armée-Nation.

Le quadrille des baïonnettes a ouvert le défilé militaire. Dans leur prestation, la promotion du Cours de formation des officiers baptisée «Général de division François Gomis», composée de 36 aspirants, est apparue sur des tenues bleues, chapeau à la tête, baïonnette bien tenue, fixée au bout des canons. Le défilé motorisé s'est, quant à lui, ouvert par le passage des unités et détachements autant de la police que de l'armée.

Dans une démarche de symbiose et de rigueur, les forces de défense ont maintenu intact, leur réputation de dévouement et de discipline. Des véhicules et des cyclomoteurs souvent déployés, dans des opérations extérieures ont paradé.

Les éléments de l'escadron moto destinés à assurer la mission d'escorte du Chef de l'Etat et des plus hautes personnalités de la République sont passés devant les yeux séduits du public. Les détachements motorisés des armées composés d'unités de soutien et d'aide de déploiement étaient au rendez-vous.

Le public a pu découvrir le matériel destiné à l'hygiène collective, à la restauration, à l'alimentation en eau potable, l'équipement de fourniture en énergie électrique. Ces unités ont montré comment les éléments de sécurité et de défense créent en champ de bataille, des conditions d'existence, adaptées à l'environnement opérationnel. Ils participent autant à la protection des personnes qu'à la sauvegarde des matériels.

MAINTIEN ET RÉTABLISSEMENT DE L'ORDRE

Les éléments de la Légion de gendarmerie d'intervention (Lgi), une unité de réserve générale, spécialement chargée du maintien et du rétablissement de l'ordre sur l'ensemble du territoire national ont aussi paradé.

Cette légion participe aux opérations militaires aux côtés des Armées dans la défense du territoire. Ils se sont dévoilés à bord de blindés, engins tous terrains, capables d'effectuer des missions de surveillance, de sécurisation, de reconnaissance ou d'appui feu avec un lanceur-porteur missile tactique et de défense aérienne. Certains d'entre eux étaient à bord d'engins blindés anti-émeute «lance- eau» capables d'évoluer en zone rurale comme en agglomération.

UNITÉS DÉDIÉES AUX URGENCES SÉCURITAIRES

Le public a pu découvrir les escadrons de surveillance et d'intervention, des unités mises sur pied pour faire face aux urgences sécuritaires dans les légions territoriales. Ils viennent à bout des nouvelles formes de criminalité, en empêchant aux délinquants d'exercer une libre circulation, dans les espaces délimités du territoire national. A leur suite, les éléments de la légion d'appui à la surveillance des frontières ont paradé dans les allées de la place de la Nation.

Cette unité a apporté une réponse adéquate aux nouveaux enjeux sécuritaires qui interpellent le pays dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. L'unité a montré des moyens modernes pour notamment lutter contre le trafic de drogue, la commercialisation de médicaments prohibés, d'explosifs, de produits chimiques et la contrebande.

MODERNISATION DE L'ARMÉE

Les éléments du pôle de police judicaire de la Gendarmerie nationale se sont illustrés. Ils étaient suivis des éléments du détachement de la compagnie de la Gendarmerie territoriale. Les éléments du détachement de bataillons des transmissions n'étaient pas en reste.

Des engins de terrassement, un matériel élaboré, permettant de procéder au déminage... fidèle à sa devise, les éléments du détachement du génie militaire a montré comment il participe à la concrétisation des grands projets de l'Etat, à travers la réalisation des routes et de pistes de production pour le désenclavement. Le personnel technique a mis au jour ses capacités à veiller au déminage, destruction des mines et des engins explosifs.

Les soldats du feu ont, comme à l'accoutumée, assuré. Dans une démarche fière, les différents détachements, groupements et cellule de la brigade nationale des sapeurs pompiers ont montré leur disposition à faire face à toute sorte de péril. Le passage de la cellule de secours et d'intervention subaquatique aura, à plus d'un titre, retenu l'attention.

DÉFILÉ À PIED SOBRE ET EFFICACE

La Musique principale des forces Armées résonne. La clique composée de tambours, grosses caisses, cymbales et clairons se mêle aux autres sonorités distillées par les éléments de l'unité de la Musique principale des forces Armées. Le ton est solennel, il annonce l'ouverture du défilé à pied. Ce sont les «enfants de troupes» du prytanée militaire qui ouvrent le bal.

L'ensemble des forces spéciales terre, air et mer suivront. A tour de rôle, les différentes unités des forces spéciales notamment, avec des éléments souvent encagoulés ont séduit. Ils ont surtout rassuré. La parade est rassurante. Elle montre à souhait la discipline, l'état moral, le niveau d'entrainement et la cohésion des différentes troupes. La conduite affichée rassure le public sur la capacité de nos forces de défense et de sécurité.

DE L'HARMONIE DANS LE DÉFILÉ CIVIL

La place de la Nation (ex-place de l'Obélisque) est prise d'assaut tôt le matin par les populations. Les places commencent à manquer. Il faut arriver tôt pour être aux premiers rangs. En attendant, c'est le petit commerce qui capte les attentions. Entre vendeurs de café, de petit déjeuner ou d'effigies, l'acheteur à l'embarras du choix.

Drapelets, sifflets, pins, tous aux couleurs du Sénégal, Mame Cheikh Fall s'est ravitaillé, pour écouler sa marchandise. A première vue, il donne l'impression d'un marchand ambulant habitué des lieux. Il n'en est rien. «Je suis tailleur. Un de mes oncles m'a réquisitionné pour le défilé. Le business du 04 avril marche bien. Il nous a donc demandés de venir en profiter, mes frères et moi.

Les drapelets sont vendus à 500 FCfa, les pins à 200 FCfa, les sifflets à 100 FCfa», souligne-t-il. L'année dernière, à la fin du défilé, mon oncle m'a remis 10.000 FCfa.

Cette année, on espère au moins la même réussite, dit-il avec un sourire qui en dit long sur ses espoirs. A quelques mètres, en face du Lycée Kennedy, Madjiguène, entourée de deux filles, vend du pain.

La journée débute bien pour elle, au vu du nombre de clients. «Ce n'est pas ma place habituelle. Je suis d'habitude à l'autre bout de la rue. Aujourd'hui, c'est férié, beaucoup de magasins n'ont pas ouvert. J'en ai profité pour me rapprocher. C'est une allée très fréquentée. Dieu merci, le défilé rapporte gros. C'est presque le triple de la recette journalière habituelle. C'est pourquoi, j'ai mobilisé mes filles qui ne sont pas allées à l'école aujourd'hui», souligne-t-elle.

Les allées du Centenaire ont fini de faire le plein. 10h. Le Président de la République arrive. Il est accueilli par la Musique principale des Forces armées. Le défilé civil démarre. Il est ouvert par les majorettes de Notre Dame qui ont montré la riche culture sénégalaise.

Il a enregistré la participation de 1.852 civils. Des écoles des communes de biscuiterie, Derklé, Fann point E, Grand Yoff, Ngor, Yeumbeul Nord, Sud, Guédiawaye, Pikine... choisis sur la base de leurs résultats scolaires ont rivalisé d'harmonie.

Ensuite, c'était le tour des Agents de la Sécurité de proximité (Asp), de l'Ecole nationale de la médecine vétérinaire, le Service civique national, les anciens combattants et victimes de guerre... Mais le clou du défilé civil est sans doute, le passage des majorettes du Lycée John Kennedy. Devenues une partie intégrante et très prisée du défilé, elles ont, par des chorégraphies rythmées, soigneusement exécutées, suscité une vague d'applaudissements du public venu très nombreux.

La presse nationale a sonné la grande mobilisation pour une bonne couverture de l'événement. La Direction de l'information et des relations publiques des Armées (Dirpa) s'est également illustrée dans l'organisation.

A chaque organe adepte du direct est adjoint un élément de l'Armée, fin connaisseur du défilé et de ses contours, pour faire office de consultant. Parallèlement, des documents détaillés, des dossiers de presse sont régulièrement distribués aux pisse-copies, pour une meilleure couverture.

COLONEL CHEIKH OMAR TAMBA, COMMANDANT DE LA ZONE MILITAIRE N1 : « LE SÉNÉGAL N'A PAS D'ENNEMIS, MAIS SE PRÉPARE À TOUTE ÉVENTUALITÉ »

«C'est le Président de la République qui nous a donnés les moyens de faire ce travail. Nous avions le devoir de produire une prestation à la hauteur des attentes. Le Commandement aussi nous a beaucoup soutenus durant toute la préparation.

Le résultat est donc pour eux. Nous sommes vraiment satisfaits. Le Sénégal n'a pas d'ennemis, mais cela ne nous empêche nullement de nous préparer à toute éventualité, afin d'être toujours prêts à répondre.

COLONEL CONFORTI GENDARMERIE ITALIENNE : : « LE PERSONNEL EST QUALIFIÉ, L'ÉQUIPEMENT MODERNE »

«Je suis vraiment très impressionné par ce que j'ai vu aujourd'hui. Ils ont bien mélangé la composante civile et la composante militaire, c'est assez impressionnant. Le défilé a été très bien organisé.

Sur le plan de la logistique, je n'imaginais pas que le Sénégal disposait d'un matériel militaire d'une telle envergure. Je suis très surpris par la quantité et la qualité. Vous avez le personnel qualifié et l'équipement moderne, les Sénégalais peuvent être rassurés».

MOUSTAPHA NIASSE, PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE : « LE PRÉSIDENT A DÉMONTRÉ SON ADHÉSION AUX PRINCIPES QUI SOUTIENNENT L'ARMATURE DE L'ETAT »

«Il a démontré, encore une fois, son adhésion aux principes essentiels qui tiennent et soutiennent l'armature d'un pays sur les plans institutionnel, moral, éthique et en ce qui concerne les priorités du développement », a déclaré Moustapha Niasse, président de la Assemblée nationale lors d'un point de presse tenu juste après le discours à la Nation du chef de l'Etat.

Selon Moustapha Niasse, «le Président de la République a eu ce grand mérite de commencer son message par tout ce qui concerne l'instruction, l'éducation, l'enseignement et la formation en précisant les axes essentiels sur lesquels se bâtit les politiques publiques». «Il a ensuite évoqué le secteur de la sécurité des citoyens, des biens et des éléments de patrimoine de l'Etat sénégalais et du peuple sénégalais.

Il n'a pas manqué d'inviter tous nos compatriotes, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes à l'effort à l'organisation à la méthode, à la concertation et au travail en commun pour réaliser un destin qui nous est commun», a ajouté le président de l'Assemblée nationale.

Moustapha Niasse s'est réjoui de voir le Chef de l'Etat appeler les Sénégalais à l'effort et à la solidarité. Mais aussi de convoquer deux piliers essentiels de l'Etat que sont la morale et l'éthique et de l'autre côté le développement concerté.

«Nous félicitons le chef de l'Etat, qu'il continue encore de nombreuses années de nous délivrer ce type de message dans la forme, dans l'inspiration, dans le contenu, dans la clarté et la clairvoyance des propositions qu'il fait au peuple sénégalais», a ajouté M. Niasse.