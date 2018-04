Angola: Les travailleurs de TCUL sans salaire depuis plus quatre mois

Luanda — Les travailleurs de l'Entreprise de Transport Collectif Urbain de Luanda (TCUL) ont manifesté leur mécontentement à cause du manque de salaire, d'indemnité repas et d'un centre médical il y a plus de quatre mois.

Se confiant à l'Angop, Manuel Miguel Agostinho, maçon à TCUL, a affirmé que les travailleurs vivaient des moments difficiles avec leurs familles à cause du manque de salaire durant cette période. A son tour, le coordonateur de la commission syndicale de TCUL, Octávio Francisco, a dit qu'il existait un dialogue permanent avec la direction de l'entreprise pour résoudre les problèmes des travailleurs. " Notre préoccupation principalement est la résolution des problèmes sociaux des travailleurs, les arriérés des salaires et d'autres éléments constants dans le carnet de revendication qui a déjà été remis aux organes de tutelle ", a-t-il renchéri.

De son côté, le Président du Conseil d'Administration de TCUL, Abel Cosme, a reconnu le fait et a garanti qu'il existait déjà un ordre pour procéder au payement des salaires relatif au dernier trimestre de 2017. " Ce sont trois mois et nous travaillons pour que le Ministère des Finances débloque les valeurs pour le payement des salaires du dernier trimestre de 2017 et celui du premier trimestre de 2018", a-t-il indiqué.