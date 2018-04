Angola: Bornito de Sousa condamne le mode de contestation contre le gouverneur de Malanje

L'état clinique des jumelles siamoises, qui partagent le même cœur et le même foie, reste… Plus »

Le jet des pierres est un affront aux autorités, et ces revendications ne reflètent pas le sentiment de tout le peuple de cette région, a estimé le vice-président lors d'un meeting organisé à Malanje, chef-lieu de la province du même nom, á l'occasion de la commémoration du 04 Avril, date du rétablissement définitif de la paix en Angola, après des longues années de guerre fratricide dans le pays. Conscient que l'activité des motos-taxis permettait à ces chauffeurs de nourrir leurs familles, Bornito de Sousa a néanmoins condamné la façon d'agir des manifestants, soulignant que le peuple de Malanje, qui a longtemps souffert les conséquences de la guerre fratricide, était pacifique, patriotique et cherchait à contribuer au développement de la province, en particulier, et du pays en général.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.