Le football provient de la mécanique ! C'est en substance la découverte inédite effectuée par un groupe scientifique sénégalais qui nourrit une double passion. Ses membres, des scientifiques aguerris et rompus aux tâches de l'industrie, furent d'anciens footballeurs dont la flamme pour le sport-roi est toujours vive. Les résultats de leurs recherches ont été réalisés dans le cadre de la rédaction d'une série de trois ouvrages qui s'intéressent essentiellement à l'analogie entre le football et le moteur.

Rond central, surface de réparation, axe, décalage, transmission, étirement, accélération, marquage, démarquage, débordement, échauffement, dégagement, transversale, cadrage, attaque etc. Cette liste de mots, qui est loin d'être exhaustive, fait partie du riche jargon employé par les reporters sportifs dans le cadre de la retransmission ou d'une couverture d'un match de football.

En même temps, cette terminologie, qui, à priori fait référence à ce sport dont la codification a été effectuée en Angleterre en 1856, renvoie au moteur, à la mécanique. Cela relève-t-il juste d'un simple hasard, d'une pure coïncidence ? Non, répond avec empressement Mahine Ndiaye, coordonnateur d'un groupe scientifique qui vient de publier trois ouvrages sur le football. La particularité de cette équipe est qu'elle partage une double passion.

En effet, ses membres sont d'anciens pratiquants de football dont la flamme pour le sport-roi est toujours vive malgré l'âge, et en même temps des scientifiques qui aiment et connaissant bien le monde de la mécanique. En réalité, explique le coordonnateur Mahine Ndiaye, l'analogie entre le football et le moteur est sans conteste. D'où l'intitulé de l'un des trois ouvrages : « Analogie foot-moteur, comment le football a-t-il repris le moteur ? La cotation mécanique ».

Dans ce bouquin très digeste, les auteurs sont partis des questionnements qui les ont poussés à se lancer dans la recherche scientifique en vue d'établir un éventuel lien très étroit entre le football et la mécanique. « Les termes utilisés dans la pratique du jeu et répondant du vocabulaire industriel voire celui du fonctionnement mécanique du moteur ont précisément attiré notre attention.

De même, le langage parlé pendant les émissions sportives et les reportages durant les rencontres a aussi grandement contribué à notre réflexion sur les objets fondamentaux établis », explique dans cet ouvrage, l'équipe de rédaction. La méthodologie de recherche s'est appesantie sur une série de questions qui renseignent sur la curiosité intellectuelle des chercheurs mais aussi la passion qui les anime.

« Pourquoi le terrain est-il rectangulaire ? Pourquoi la dimension 9.15 du rayon central ? Pourquoi une partition en tiers détermine-t-elle les zones de terrain ? Pourquoi une équipe aligne-t-elle 11 joueurs ?

Pourquoi la largeur 16.50 m de la surface de réparation ? Pourquoi, pourquoi ? Voilà autant d'interrogations auxquelles s'est posé le groupe scientifique dont la conclusion au terme de leurs recherches remplies de découvertes inédites est sans équivoque : selon celui-ci, le football vient tout simplement de la mécanique.

L'équipe révèle d'ailleurs que les premiers à avoir joué au football furent des ouvriers qui travaillaient dans le monde industriel, portant « des tabliers et des chaussures de sécurité ». Et d'après elle, c'est cette cohabitation foot/industrie qui a assurément facilité le transfert du vocabulaire industriel vers le terrain.

« Notre première remarque est que les positions du bloc équipe durant une rencontre de football se confondent à des structures techniques liées aux pièces mécaniques de l'automobile.

En effet, la position de la relance de la défense s'assimile au carter du moteur, l'animation du milieu s'identifie au comportement du vilebrequin ; tandis que l'attaque convoque la culasse, et le gardien de but, receveur et donneur, s'apparente à la pompe d'injection », détaillent les auteurs dans le livre Analogie : football / moteur.

Selon le coordonnateur Mahine Ndiaye, les trois ouvrages peuvent servir de supports aux entraîneurs et autres acteurs du football en vue de leur permettre d'avoir une meilleure connaissance de ce sport et de mettre en place des stratégies et systèmes de jeu.

« Avec le livre sur les analogies, un entraîneur peut effectuer une fertilisation croisée avec la connaissance basique scientifique exacte de la mécanique pour mettre en place des stratégies », indique le coordonnateur du groupe ; ajoutant qu'un quatrième livre sur les énergies du football est en cours de rédaction.