Sénégal: GP de l'Assemblée nationale à Thiès - Deux grands derbies à l'affiche

Cependant ses adversaires entre autre « Nasroulah », « Dardass », « Nelenkaar », « Willy Jr » et « Linguer bi » ne comptent pas se présenter comme des figurants, ils vont peaufiner leur stratégie dans le soucis de s'emparer de la couronne. Pour le galop des poulains de 3 ans, c'est « Dalinkor » le favori pour avoir réalisé quatre succès. « Diambardji », « Machallah » et « Maman Thiouth » seront les plus distingués.

Cet évènement est placé sous le haut patronage du président de l'institution Moustapha Niasse, homme d'Etat et pur produit de Keur Madiabel. Cinq courses sont à l'affiche dont deux grands derbys pour le même Grand Prix. Les chevaux du Groupe 2 s'affronteront sur 2200 m et les poulains de 3 ans de l'autre sur 1650 m.

