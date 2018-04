Burkina Faso: Le PITJ de Soumane Touré suspendu pour trois mois

Cette suspension est liée aux propos tenus par l'homme politique au cours de sa rentrée politique tenue le 30 mars dernier à Ouagadougou. Ledit arrêté indique que « sa déclaration du 30 mars 2018 portait atteinte aux dispositions des articles 3, 4, 20 et 21 » de la loi portant charte des partis et formations au Burkina Faso.

L'article 4 de la loi indiquée, dit par exemple que : « les partis et formations politiques doivent, dans leur programme et dans leurs activités, proscrire l'intolérance, le régionalisme, l'ethnocentrisme, le fanatisme, le racisme, la xénophobie, l'incitation et le recours à la violence sous toutes ses formes ».

Par conséquent, le ministre a décidé d'appliquer l'article 30 de ladite loi qui stipule qu'« en cas de violation des lois et règlements de la république par un parti ou une formation politique et en cas d'urgence ou de trouble de l'ordre public, le Ministre chargé des libertés publiques peut prendre un arrêté de suspension de toutes activités du parti concerné et ordonner la fermeture de son siège. L'arrêté de suspension doit être motivé et comporter la durée de suspension qui ne peut excéder trois mois ».