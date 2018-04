Afrique de l'Ouest: Vente de médicaments - Le Sénégal applique "les plus bas prix" de la sous-région

"D'ailleurs, a précisé docteur Annette Seck Ndiaye, les ruptures de stocks de médicaments sont liées au fait que le secteur privé s'en est lavé les mains et laisse tout au secteur public qui, avec l'appel d'offres qu'il a fait, a pu avoir des prix très compétitifs et très accessibles".

Elle a révélé qu'"en Guinée, l'insuline coûte au moins 5000 FCFA et un peu plus en Mauritanie tandis qu'au Sénégal elle est cédée à 990 FCFA, simplement parce qu'elle est subventionnée par l'Etat".

"D'ailleurs, c'est la sous-région ce qui régule très souvent le marché pharmaceutique sénégalais" a-t-elle expliqué lors du déjeuner-débat organisé par le ministère de la Santé et de l'Action sociale à l'intention des membres de l'Association des journalistes en santé, population et développement (AJSPD).

