Cote d'Ivoire: Jeannot Ahoussou Kouadio - "Le Sénat nous impose des devoirs"

Au titre des chantiers, le président du Sénat a annoncé l'organisation d'un séminaire d'information et de formation afin de permettre aux sénateurs de connaître leur mission; l'élaboration d'un programme de travail au regard des grands enjeux de développement auxquels le pays doit faire face; et le renforcement de la coopération parlementaire aussi bien en Afrique que dans le monde. Sans oublier le renforcement du cadre de travail avec l'Assemblée nationale.

Elles nous imposent aussi davantage de devoirs, notamment celui d'écrire, avec générosité, rigueur et compétence des lois qui intègrent harmonieusement les nombreuses attentes de nos concitoyens en général et particulièrement des collectivités décentralisées et des Ivoiriens de l'extérieur qui constituent des maillons essentiels pour la poursuite de la marche victorieuse contre la pauvreté et les disparités régionales », a-t-il déclaré dans son premier discours.

Élu président du Sénat ivoirien par ses pairs, Me Jeannot Ahoussou Kouadio, annonçant un « Sénat de sagesse » et « jaloux de sa liberté », a fait savoir à ses collègues que leurs nouvelles responsabilités leur imposent davantage de devoirs.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.