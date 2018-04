Cote d'Ivoire: Promotion du genre - La ministre Bakayoko-Ly Ramata a accordé une audience à Wimn

Ramata Ly-Bakayoko, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et fraîchement élue « Membre correspondant » pour l'ensemble de son œuvre au service de la science en Côte d'Ivoire et en Afrique par l'Académie des Sciences d'Outre-mer, a accordé une audience aux femmes journalistes de la section ivoirienne de Women in media network (Wimn), ce jeudi 5 avril 2018, à Abidjan-Plateau cité administrative.

Tout en précisant que cette visite « honore l'Enseignement supérieur », la ministre a recommandé aux Wimn, accompagnée pour la circonstance de leur présidente, Mme Oumou Dosso, également directrice de la communication et des relations publiques de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de la vice-présidente de Wimn, Mme Germaine Boni, secrétaire générale de la rédaction au groupe Fraternité Matin, de recenser et de valoriser les actions des nombreuses femmes ivoiriennes qui sont également des modèles et donc, non moins méritantes.

« Parce que les femmes savent qu'elles ont un rôle important à jouer dans le développement du pays, de l'Afrique. Surtout les femmes du domaine de la communication. Car les journalistes peuvent susciter la paix, la cohésion sociale, la solidarité », a encouragé Mme Bakayoko. Avant de dénoncer les conséquences d'une communication mal menée, comme ce fut le cas au Rwanda avec la radio « Mille Colline ».

Mme Oumou Dosso, présidente de Wimn, a, quant à elle, précisé le contexte de la visite. «Nous avons appris la très bonne nouvelle à l'instar de tous les Ivoiriens, et de toute l'Afrique, votre admission à l'Académie des Sciences d'Outre-mer. Et Wimn a pour mission de montrer ce qui marche en Afrique (les femmes de valeur, les enfants qui réalisent des exploits...).

Et cela, contrairement au clichés qui sont souvent présentés (les femmes battues, ou des enfants en conflit avec la loi...). Nous venons à vous non pas en votre qualité de ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, mais pour vos autres grades et qualités... ».

Poursuivant, Mme Dosso a relevé les qualités de la ministre qui se résume en: «abnégation, persévérance et humilité. Tout cela accentué par un parcours "atypique" qui est reconnu par ses pairs et par la communauté universitaire», a apprécié la présidente de Wimn.

Women in media network est une initiative de la Fondation Graça Machel Trust. Son objectif, faire la promotion des femmes et des enfants par le biais des supports de presse.