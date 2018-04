Cote d'Ivoire: MASA 2018 - Le Directeur général Yacouba Konaté dresse le bilan

La Côte d'Ivoire et le Liberia développent depuis plusieurs années les échanges… Plus »

Reconnaissant les efforts de l'Etat qu'il a tenu à remercier, il a souligné qu'il ne connait pas une seule manifestation en Afrique où l'apport de l'Etat dépasse ce que l'Etat de Côte d'Ivoire donne au Masa. C'est pourquoi dira-t-il, « tous les régimes qui se sont succédés en Côte d'Ivoire on préservés le Masa tant bien que mal. En philosophie on appelle cela un objet transitionnel. Nous gardons l'objet qui nous aide tous à grandir. »

Selon lui, budgétairement parlant, le Masa est mal situé. Mais très bien situé artistiquement parlant. « C'est pourquoi on n'ose pas changer les dates. Mais si on avait mis le Masa en septembre ou en octobre, les pressions budgétaires allaient être moindre », a-t-il reconnu.

A propos de ceux qui ont animé la controverse, il a reconnu qu'ils étaient dans leur rôle. Parce que le Masa est un marché et un festival. Et qui dit marché et festival dit place publique. Pour lui, il est normal que débat se situe dans l'espace public et que chacun exprime ses positions, ses ressentiments vis-à-vis d'une manifestation qui compte pour la Côte d'Ivoire.

A travers quelques chiffres, il a démontré qu'il y a plus d'acheteurs que l'édition précédente. « Le présent Masa a accueilli 152 groupes. 61 au titre du marché dont 11 de Côte d'Ivoire et 91 au titre du festival avec 22 groupes de Côte d'Ivoire.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.