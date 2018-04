Sierra Leone: Vers une transition dans le pays

Et à instaurer une éducation primaire et secondaire gratuite pour tous les enfants.

"Ce que nous demandons c'est un gouvernement qui se conduit bien et qui amène un vrai changement. Voilà pourquoi nous avons voté pour Maanda Bio. J'espère qu'il va tenir ses promesses et faire du bon travail car nous ici, en Sierra Leone, nous avons besoin d'un changement.

Samura Karmara compte ainsi déposer un recours. "Nous allons remettre en cause ces résultats et nous allons suivre les étapes judiciaires prévues à cet effet pour parvenir à annuler ces résultats, a déclaré le candidat malheureux. Entretemps, nous demandons à tous ceux qui nous soutiennent de rester calme et de maintenir la paix pendant que nous poursuivons les mesures judiciaires."

A la télévision nationale, Kamara a remis en cause ce résultat : bourrage d'urnes,votes surnuméraires et listes électorales falsifiées - telles sont les accusations qu'il porte à l'encontre du camp du vainqueur.

La victoire de Julius Maada Bio a été annoncée ce jeudi par la Commission électorale nationale. Le Secrétaire Général des Nations unies a pris acte de l'élection de Julius Maada Bio et le félicite pour sa victoire. Mais le candidat perdant, Samura Kamara, qui a été devancé de plus de trois points, conteste ce résultat.

Copyright © 2018 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.