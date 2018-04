Congo-Brazzaville: Retour de réfugiés centrafricains à Bangui par un vol commercial

A ses côtés, un autre fait part de son bonheur de retrouver la RCA : « Oui, je suis prêt pour rentrer. C'est la guerre qui nous a fait partir. Mais on a compris qu'il y a la paix, donc nous voulons vraiment rentrer au pays. Le pays a besoin de nous, on est obligés de rentrer dans notre pays, pour sa reconstruction ».

Tous ou presque affichaient un sourire, heureux de retrouver leur terre d'origine : « Ici, ça ne tient plus, la vie est trop dure. Les conditions de vie ne sont pas réunies. C'est à cause de ça qu'on essaie de rentrer, en RCA à Bangui où les conditions seront réunies », explique un de ses réfugiés.

Amorcé en début de semaine par voie terrestre entre le nord du Congo et la RCA, le rapatriement volontaire des réfugiés centrafricains installés au Congo entre 2013 et 2015 s'est poursuivi ce jeudi par voie aérienne entre Brazzaville et Bangui. Au moins, une trentaine des 400 réfugiés enregistrés entre Pointe-Noire et Brazzaville sont rentrés par vol commercial.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.