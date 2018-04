Burkina Faso: Visite du ministre en charge de la Jeunesse au Rwanda

Une délégation du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelles, conduite par son premier responsable, Dr Smaïla Ouédraogo, a séjourné une semaine à Kigali, la capitale du Rwanda. Le ministre burkinabé s'y est rendu afin de s'inspirer de l'expérience rwandaise du projet « Youth connekt », une initiative qui a contribué à donner du sourire à des milliers de jeunes du pays des « Mille Collines ».

Les Rwandais se sont engagés à transformer positivement leur pays par le travail. Pari réussi grâce une jeunesse épanouie, disciplinée et très portée aux innovations. A l'image de Patrick Buchard, 27 ans, inventeur d'une carte magnétique rechargeable pour ceux qui empruntent les transports en commun. Aujourd'hui, près de 400 bus et 250 000 clients par jour utilisent la technologie de Buchard. « Je fais un chiffre d'affaires mensuel de 2 500 000 dollars soit 1 milliard 260 millions de F CFA. J'ai embauché 130 jeunes.

Ma structure AC group est à pied d‘œuvre pour mettre en place des mécanismes afin de maitriser le dividende démographique de mon pays. Notre souci majeur, c'est de travailler à ce que le Rwanda soit une référence sur le plan mondial. Ce qui nous recommande de la discipline, beaucoup de travail et moins de distraction », explique le jeune Rwandais aux membres de la délégation burkinabè. Ce projet qui fait la fierté de la jeunesse rwandaise a été possible grâce à l'appui conséquent du PNUD à travers le projet « Youth connekt ».

Mis en œuvre à Kigali depuis sept ans, il est une plateforme à travers laquelle les jeunes peuvent se connecter avec leurs leaders, leurs modèles, des pairs et des compétences pour promouvoir l'emploi, l'accès aux finances et aux opportunités entrepreneuriales.

« Youth connekt » est aussi un moyen de promotion de la citoyenneté et l'engagement dans la prise de décisions. Plusieurs domaines sont concernés par le projet. Il s'agit de la formation professionnelle, la santé, les projets des jeunes, l'agriculture, l'élevage et bien d'autres secteurs pourvoyeurs d'emplois. Au Rwanda, l'esprit entrepreneurial se conjugue aussi au féminin. C'est le cas de Catherine Umuhiré à Muzanze, 3e ville du pays.

A seulement 21 ans, elle a mis sur le marché des plaquettes pour véhicules et des pièces de rechanges pour motos grâce au soutien financier de « Youth connekt ». En une année d'existence, son entreprise a généré cinq emplois permanents.

« Mon plus grand souhait, c'est d'avoir des machines adaptées pour bien lancer mon projet. Actuellement, tout se passe à la main », indique-t-elle avant d'inviter, sous l'œil admiratif du ministre Smaïla Ouédraogo, « les jeunes filles africaines à s'intéresser à la formation professionnelle, gage de leur avenir et de leur pleine participation au développement du continent ».

Durant le séjour d'une semaine au pays de Paul Kagamé, la délégation burkinabé a pu visiter six centres de formation professionnelle et d'écoute pour jeunes. A la fin de leur formation, les apprenants bénéficient d'appuis matériels de l'Etat qui les accompagne aussi dans la gestion de leurs entreprises et la recherche des marchés.

« Habituellement, l'Etat exige que les Rwandais consomment ce qu'ils produisent », confie le ministre rwandais chargé de l'Education, de l'Enseignement technique et professionnel, Olivier Rwamukwaya, à son homologue burkinabè. Et son plus proche collaborateur, le directeur général de l'éducation de reconnaître : « C'est chez vous que notre président est venu s'inspirer au temps de Thomas Sankara ».

Accompagner le Burkina Faso pour la mise en œuvre du projet

Aux centres d'écoute pour jeunes, où la délégation s'est rendue par la suite, règne une rigueur spartiate : interdiction de fumer et respect strict du règlement. Les contacts entre filles et garçons sont rares à en juger par le très faible pourcentage de grossesse indésirée : 1% selon la directrice d'un centre pour jeunes, Séraphine Mukeshimana.

Avec l'ONG internationale Dot, une organisation canadienne, la délégation a pu échanger avec les premiers responsables autour de l'idée d'une future collaboration. Présente dans 21 pays dont huit en Afrique, Dot accompagne les jeunes dans la création de leurs entreprises, et leur offre des opportunités d'emplois en fin d'études.

Un autre point marquant du séjour burkinaabè a été la visite à la Fondation de la première Dame du Rwanda, Jeannette Kagamé dont l'institution couvre 16 programmes. Les responsables du bureau PNUD au Rwanda se sont engagés à accompagner le Burkina Faso pour la mise en œuvre du projet « Youth connekt ».

C'est par une visite empreinte de vives émotions au Mémorial du génocide de 1994 que s'est achevé l'enrichissant et prometteur séjour aux pieds des « Milles Collines ». Dès son retour au pays, la délégation ministérielle a aussitôt organisé une rencontre avec le bureau du PNUD à Ouagadougou et certaines organisations de jeunes. Un comité de réflexion a même été mis en place pour explorer les voies les meilleures vers l'opérationnalisation de l'expérience rwandaise au Burkina Faso.