Burkina Faso: Promotion de la culture - Pensez aussi aux journaux culturels !

Au-delà du ministère de la Culture, des arts et du tourisme, j'ai l'impression que toute la chaîne de la promotion culturelle et tous les acteurs de la culture se foutent royalement des journaux culturels. Ce qui n'est pas le cas chez mes cousins Ivoiriens où ces types de journaux bénéficient de la rente publicitaire. Et le résultat est implacable. La preuve, aujourd'hui, nos villes sont inondées des journaux culturels les plus renommés du côté de la lagune Ebrié.

Pour ce que je sais, les journaux culturels ou magazines se saignent, ou du moins se démènent comme de beaux diables pour assurer la mission qu'ils se sont fixée. Le hic dans cette affaire, c'est que le ministère de la Culture, des arts et tourisme ne donne pas l'impression de s'intéresser à leur travail, alors que même les plus fous des fous savent qu'ils sont d'un apport incommensurable pour le rayonnement culturel du Burkina Faso.

Je constate, comme d'autres, que le pays des Hommes intègres est le centre par excellence de la promotion de la culture en Afrique. De la Semaine nationale de la culture (SNC) dont l'édition 2018 vient de refermer ses portes, au Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) en passant par le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou (SIAO), le Burkina Faso a marqué son territoire sur le plan de la promotion de la culture en Afrique et même dans le monde. Selon moi, qui parle de promotion culturelle, parle aussi de communication, donc de médias.

