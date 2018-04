Congo-Kinshasa: Métrologie et normalisation - Les discours politiques restés virtuels en RDC

Selon Bertin Ntumba de l'Association pour la promotion de la métrologie et la normalisation ( Apromen) dans le pays , les propos des acteurs politiques sur « la révolution de la modernité » et « la vision de l'émergence » ont constitué des opportunités manquées de passer à une étape supérieure dans l'appropriation de ces outils de développement.

Le bilan de l'appropriation des questions relatives à la métrologie et la normalisation reste maigre pour la RDC, même si elle a marqué quelques pas assez intéressants dans ce processus. Il y a, par exemple, la promotion de la normalisation dans un domaine aussi important que les télécommunications. Cet effort déployé par le gouvernement central a connu un moment déterminant avec la visite à Kinshasa du secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications, en juillet 2014. Par ailleurs, il faut signaler également l'implication du ministère de l'Agriculture dans les activités de Codex alimentarius. Enfin, l'on a observé un engagement pour appuyer les activités de normalisation dans le domaine de l'électrotechnique. En 2013, cela a conduit à la création d'un Comité électrotechnique national.

Bertin Ntumba estime qu'il s'agit des véritables atouts à capitaliser dans l'intérêt du pays. En dépit des quelques avancées signalées ci-haut, la route vers l'appropriation totale de ces outils d'appui à la mise en œuvre des programmes de développement reste longue et parsemée d'embuches. La première contrainte majeure est le contexte de faible culture de la métrologie et de la normalisation en RDC. Pire, fait remarquer Bertin Ntumba, il y a une inertie au niveau institutionnel dans la production des normes.

Le dernier acte d'adoption remonte dans les années 2010. Pour le pays, le plus grand défi est d'arriver à se doter d'un cadre cohérent pour appuyer efficacement les différents programmes de développement et de lutte contre la pauvreté. Selon l'expert, le pays doit intensifier le plaidoyer et la conscientisation avec des discours simples sur les enjeux en présence des exemples concrets. Il se dessine de nombreux enjeux futurs, notamment la sécurité sanitaire, l'autonomisation de la femme, l'intégration dans le commerce international et régional, la survie des entreprises nationales dans le contexte de compétition internationale et régionale, la protection des consommateurs, etc.

Pour encourager une véritable mobilisation nationale autour de ce thème, Bertin Ntumba s'est dit favorable à une multiplication des conférences et débats sur l'importance stratégique de la métrologie et la normalisation au sein des institutions. Des sujets semblent déjà se démarquer, dont la métrologie et la normalisation pour assurer une consommation responsable et protéger la population, le développement de la métrologie et la normalisation pour assurer la compétitivité de la RDC dans le contexte d'adhésion dans la Zone de libre-échange, etc. Ce débat devrait se tenir au niveau du parlement de la RDC. Pour autant, il y a bien des raisons d'espérer, conclut-il.

En effet, le retard accumulé dans ce domaine peut être facilement rattrapé mais des priorités se dessinent déjà. Il y a, nous le disions, une législation cohérente à mettre en œuvre, mais également une organisation fondée sur le partenariat public-privé, l'exploitation des mécanismes de la coopération multilatérale et bilatérale, l'implication effective dans les activités des organisations spécialisées internationales et l'exploitation des nouvelles technologies de l'information et de la communication ciblée sur la matérialisation des opportunités en faveur de la promotion des échanges dans les domaines de la metrologie et la normalisation.