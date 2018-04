Liberia: Le Président de la République SEM George WEAH visite la centrale électrique CIPREL

communiqué de presse

Le Président du Liberia, Son Excellence M. George WEAH, en visite d’amitié et de travail en Côte d’Ivoire les 4 et 5 avril, a visité les installations de la centrale de la Compagnie Ivoirienne de Production d’Électricité (CIPREL), située à Vridi (Abidjan). Créée en 1994 et filiale du groupe industriel panafricain Eranove, CIPREL est historiquement le premier producteur d’électricité indépendant (IPP) en Afrique de l’Ouest et le leader en Côte d’Ivoire.

La quatrième phase de CIPREL (CIPREL IV), caractérisée par la mise en service d’un cycle combiné gaz-vapeur et inaugurée en février 2016 par Son Excellence M. Alassane Ouattara, a permis d’augmenter la capacité installée de 321 à 556 mégawatts (MW), soit une production additionnelle d’électricité de 1 600 gigawatts-heure (GWh) par an. Cela représente l’accès à l’électricité pour un million de personnes supplémentaires.

CIPREL IV a été l’un des principaux projets d’infrastructures en Côte d’Ivoire ces dernières années avec un investissement global de 340 millions d’euros (223 milliards de francs CFA) mobilisés auprès des actionnaires de CIPREL, de banques nationales et régionales et de banques multilatérales. Le projet a nécessité 2 500 travailleurs en période de pointe tandis que CIPREL a doublé ses effectifs en trois ans.

CIPREL IV représente également une avancée environnementale, avec la mise en œuvre du cycle combiné, une technologie innovante et performante. En effet, ce système permet de produire plus d’électricité sans consommation additionnelle de gaz. Cela induit une optimisation du coût de production de l’énergie électrique, l’économie des ressources gazières nationales et permet d’éviter le rejet de 500 000 tonnes de CO2 par an dans l’atmosphère.

La Côte d’Ivoire et le Liberia développent depuis plusieurs années les échanges énergétiques à travers les exportations de la CIE (Compagnie Ivoirienne d’Electricité), autre filiale du Groupe Eranove, vers la LEC (Liberia Electricity Corporation). En outre, le projet ouest-africain d’interconnexion entre la Côte d’Ivoire, le Liberia, la Sierra Leone et la Guinée (Projet CLSG) doit permettre de renforcer les échanges énergétiques entre ces pays.

La Centrale CIPREL est appelée à jouer un rôle essentiel dans ce renforcement de la coopération énergétique régionale et la mise en œuvre du projet CLSG. La visite du Président du Liberia est la seconde visite d’un Chef d’État à CIPREL en moins d’un an, après celle effectuée en mai 2017 par le Président de la République du Ghana.

À propos d’Eranove

Le Groupe Eranove est un acteur industriel de premier plan dans la gestion de services publics et la production d’électricité et d’eau potable en Afrique de l’Ouest. Il est l’actionnaire majoritaire de CIPREL à 83,3%.

Le Groupe est présent en Côte d’Ivoire (SODECI, CIE, CIPREL, AWALE, SMART ENERGY) depuis plusieurs décennies, au Sénégal (SDE) depuis 1996, en République démocratique du Congo via un contrat de services avec la REGIDESO depuis 2013 et au Mali (KENIE Énergie Renouvelable) depuis 2015.

Avec une capacité de production électrique opérée d’environ 1 250 mégawatts (MW) et une production d’eau potable de 436 millions de m3 en Afrique, le groupe Eranove emploie environ de 8 900 collaborateurs dont il intègre les compétences et les savoir-faire au service de 1,9 million de clients pour l’électricité et 1,77 million pour l’eau.

Acteur responsable, le Groupe est engagé au travers de ses filiales sur l’ensemble des enjeux de la RSE (Responsabilité sociétale des entreprises) et sur les certifications qualité ISO 9001, sécurité OHSAS 18001 et environnement ISO 14001.

En septembre 2016, Eranove a signé avec le gouvernement ivoirien un protocole d’accord pour le financement, la conception, la construction, l’exploitation et la maintenance d’une nouvelle unité de production d’électricité en Côte d’Ivoire. Cette future centrale thermique d’une puissance installée de 350 à 400 MW utilisera, la technologie « cycle combiné ».

En juin 2016, deux sociétés du groupe industriel Eranove, CIPREL et KENIE Énergie Renouvelable, ont été primées par le magazine EMEA Finance à Londres. En 2016 et en 2017, CIPREL a reçu le « Prix de l’Excellence de la meilleure structure de l’énergie » décerné par le Gouvernement ivoirien.

