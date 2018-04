Afrique: Eliminatoires CAN féminine Ghana 2018 - Le Congo défendra son avantage à Bangui

Amorcé en début de semaine par voie terrestre entre le nord du Congo et la RCA, le rapatriement volontaire… Plus »

« Je pense que le premier pas a été franchi, parce que nous avons fait notre travail. Mais, il nous a manqué un match international pour jauger le niveau atteint par les filles. Qu'à cela ne tienne, c'est l'essentiel. Il nous a manqué aussi de l'efficacité pour améliorer notre résultat. Nous allons tout faire pour corriger cela en peu de temps, au niveau de la finition. Il faut juste améliorer ce que nous avions déjà fait. Grâce à ce score (2-0), il n'est pas impossible que nous marquions un but à l'étranger. Nous sommes sûrs qu'au match retour, on fera mieux », a expliqué l'entraîneur congolais après la rencontre.

Le talent de Bénédicte Peggy Somboya, la gardienne des Fauves du Bas-Oubangui, a privé Paulmiche Mahouna d'une ouverture du score à la 33e mn. Après, plus rien d'intéressant jusqu'à la faute commise par cette gardienne sur Dembélé Aminata, occasionnant ainsi un penalty en faveur des Diables rouges. Estelle Frangelle Kokolo transforme la faute en but à la 40e mn.

Les Congolaises n'avaient plus disputé un match officiel depuis la fin des Jeux africains de Brazzaville, en 2015. Plus de peur que du mal, elles ont gagné le match aller du tour préliminaire devant les Centrafricaines, avec un avantage, pas le moindre, de deux buts. Un score flatteur, puisqu'elles ont attendu longtemps pour cadrer leur première frappe.

