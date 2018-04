Congo-Brazzaville: Tournoi Uniffac - vingt Léopards U17 sélectionnés

Après quatre matchs amicaux dont deux victoires, une défaite et un résultat d'égalité, les jeunes congolais ont quitté le pays, depuis le 1er avril, pour prendre part à la compétition qui se déroule en terre camerounaise.

Trente-deux personnes forment la délégation de la RDC au tournoi de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale (Uniffac) dont vingt joueurs et douze officiels. L'équipe est conduite par le sélectionneur Éric Tshibasu Ike.

Les vingt joueurs sont John Moke Tshumbu (AS PJSK), Medy Lembi Masita (AC Kuya), Emma Leganasse Mwamba (JEKINS), Paga Mambepa (KFA), Levieux Magasa Latiga (AC Ujana), Ben Mugeni Batanga(AC Ujana), Chance Kasereka Bawili (Goma Al), Karim Kimvuidi Kiekie (AC Ujana), Sem Mbali Mangbondo (AS Dauphin Noir), Isaac Tshibangu Tshikuna (AS Dauphin Noir), Clément Maloba Kitenge (AC Ujana), Mardochée Apianome Kasereka (FC Les Anges), Roly Balumbi Wangu Roly (ASV.Club), Vital Bahati Rafiki (AS Dauphin Noir), Aristote Mbidi Mbala (OC Dumez), Nathan Nsingi Bakutu (AC Ujana), Gradya Mukulu Inini (GTT), Alexis Banza (KFA), Rudy Kiala Nsingani (Genovie) et Mwepu Ngoy (AC Ujana). Tous ces joueurs sont issus des clubs évoluant au pays et en majorité de Kinshasa.

Avant de s'envoler pour la terre camerounaise, les Léopards U17 ont joué quelques matchs amicaux. Ils ont battu l'OC Dumez (deux buts à zéro) et le DCMP Masina (deux buts à un), mais ont perdu face au FC MK de la Vodacom Ligue 1 (zéro but à deux). Opposés également à l'AS PJSK de l'Entente provinciale de football de Kinshasa, les Léopards ont arraché un nul d' un but partout.

Gabon disqualifié

L'on note que huit pays prennent part à ce tournoi de l'Uniffac. Il s'agit du Cameroun, de la République centrafricaineC, du Congo, de la RD Congo, de la Guinée équatoriale, du Tchad et du Sao Tomé et Principe. Mais l'on apprend que le Gabon a été disqualifié de la compétition pour n'avoir pas confirmé sa participation dans le délai. La délégation gabonaise, constituée d'une trentaine de personnes dont vingt joueurs et deux arbitres, est obligée de rentrer au pays. Par ailleurs, les organisateurs ont accordé au chef de la délégation de la Guinée équatoriale un délai de vingt-quatre heures afin de présenter, au plus tard ce vendredi, les passeports de joueurs. Au cas contraire, la Guinée équatoriale pourrait elle aussi être disqualifiée comme le Gabon.