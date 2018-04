Afrique: UEFA Ligue des champions - Salah et Mané plus loin d'Eto'o

En inscrivant chacun un but mercredi en match aller des quarts de finale de la Ligue des champions de l'UEFA contre Manchester City (3-0), Mohamed Salah et Sadio Mané ne sont plus loin de Samuel Eto'o qui détient le record de buts inscrits par un Africain sur une saison de C1.

8 - Seul Samuel Eto'o a marqué plus de buts (8) sur une saison de LdC parmi les joueurs africains que Mohamed Salah et Sadio Mané (7 chacun). Duo.

Le Camerounais, alors à l'Inter Milan, a marqué 8 buts lors de la saison 2010-2011. Pour l'instant, les deux feu follets de Liverpool comptent 7 réalisations chacun. Dans le top 5 des meilleurs buteurs africains sur une saison de Ligue des champions, on retrouve le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang et le Libéria George Weah avec 7 buts également.

Salah et Mané ont l'opportunité d'améliorer cette statistique, eux qui tombent les records depuis le début de la saison. Notamment l'Egyptien qui a marqué le week-end éculé son 29è but en Premier league, égalant le nombre de l'Ivoirien Didier Drogba qui était jusque-là l'Africain le plus prolifique sur une saison du championnat anglais.