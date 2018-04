Sénégal: Le programme Desert to Power présenté à Dakar

La Banque Africaine de Développement (BAD) envisage d'effectuer, une mission conjointe avec l'Agence Française de Développement (AFD), l'Agence Internationale d'Energie Renouvelable ( IRENA), Solar Plaza, les acteurs du secteur privé et d'autres Partenaires Techniques et Financiers (PTF), à Dakar, du 07 au 11 Avril 2018, en vue de présenter officiellement le programme Desert to Power et d'identifier les opérations (projets d'investissement, programmes d'appuis aux réformes, assistances techniques) éventuelles à appuyer dans les prochaines années dans le cadre de ce programme.

Selon un communiqué, le programme Desert to Power est la déclinaison opérationnelle du Nouveau Pacte pour l'Energie en Afrique, dans la région sahélo-saharienne du continent africain, comprenant les pays de l'Alliance pour le Sahel et ceux situés le long du tracé de la Grande Muraille Verte.

Cette partie du continent africain qui comprend 11 pays (Burkina Faso, Djibouti, Erythrée, Ethiopie, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, Sénégal, Soudan et Tchad) a une population estimée à 400 millions de personnes dont environ 250 millions sont sans accès à l'électricité.

Cette initiative est une approche de développement programmatique. Elle vise à promouvoir des solutions d'énergies pour alimenter les ménages, les PME, le pompage d'eau pour l'élevage, l'irrigation, les chaînes de valeur agricoles et les résiliences au changement climatique en développant l'énorme potentiel en énergie solaire dans cette partie désertique du continent africain.

Le Sénégal étant un des pays relevant de ce programme, la présente mission qui vise à rencontrer les différents ministères et structures pertinentes dans le secteur de l'énergie, permettra de présenter au Gouvernement les objectifs du programme Desert to Power qui se veut complémentaire des programmes en cours dans la région sahélo-saharienne, de comprendre la stratégie du Gouvernement dans le secteur de l'énergie, les réformes menées notamment pour le développement des énergies renouvelables et les priorités définies pour les prochaines années, notamment pour l'énergie solaire; etc.