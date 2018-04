Congo-Brazzaville: Linafoot/Play-Off - Maniema Union accroche DCMP, Mazembe bat JS Bazano

La compétition s'est poursuivie, le 5 avril, dans deux stades du pays, notamment le stade Frédéric-Kibassa de Lubumbashi et Tata-Raphaël de Kinshasa.

Au stade Tata-Raphaël, le Daring Club Motema Pembe (DCMP) a été tenu en échec par Maniema Union. Score du match un but partout. Les Immaculés ont très rapidement ouvert la marque à la 3e mn sur une longue frappe de Kayembe Ndotoni, trompant le gardien de but Lunanga. Mais Jérémie Mumbele, dit Aitshela, a égalisé de la tête à la 10e mn. Il n'y a plus eu de but jusqu'à la fin d'une partie très disputée.

En première explication, Dragons/Bilima a enregistré son premier point après quatre défaites d'affilée, contraint au partage par Mont Bleu de Bunia (province d'Ituri), deux buts partout. Aruna a ouvert la marque pour Dragons/Bilima en première période, avant l'égalisation de Mont Bleu sur un autogoal du défenseur Alexandre Kapasini. Ensuite, c'est Monzele qui a inscrit le deuxième but des Monstres de Kinshasa à la 69e mn sur une bourde du gardien de but Arsène Kambale de Mont Bleu. Mais à la 84e mn, Bahati qui venait de monter sur l'aire de jeu a égalisé de la tête sur un corner, tirant profit de la mauvaise appréciation du gardien de but Mukawa de Dragons.

Par ce résultat d'égalité, les deux équipes engrangent chacune leur premier point dans ce Play-Off. Dragons a attendu son cinquième match pour arracher son premier point, alors que Mont Bleu jouait son troisième match. Au stade Frédéric-Kibassa-Maliba de Lubumbashi, le TP Mazembe a eu raison de la Jeunesse sportive Groupe Bazano par deux buts à un. Sissoko a inscrit les deux buts de Mazembe en première période, alors que Belo a réduit la marque en seconde période pour Groupe Bazano sur balle arrêtée. En première rencontre, Rangers de Kinshasa a tenu le FC Saint-Eloi Lupopo en échec par un but partout. Bossu Nzali a ouvert la marque pour les joueurs de Guy-Roger Limolo à la 32e mn, avant l'égalisation d'Héritier Makambo pour les Cheminots de Lubumbashi à la 48e.