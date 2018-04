Ile Maurice: Gestion des ressources marines - Don d'équipements aux officiers de la SEMPA à Rodrigues

Quant à Prem Koonjoo, il a fait ressortir qu'avec ces nouveaux équipements, les officiers de la SEMPA seront plus efficaces sur le terrain. Parmi les matériels offerts par le ministère de la Pêche, on retrouve des équipements de plongée et un «Fast Interceptor Boat». Pour sa part, l'Assemblée régionale a déjà fait construire un bâtiment flambant neuf au coût de Rs 26 millions.

«Faire de Rodrigues une île écologique figure dans le premier manifeste électoral de l'OPR. Notre engagement envers la population est clair. C'est celui d'assurer une gestion durable des ressources naturelles et de lutter contre le changement climatique. Il faut un équilibre entre l'économie et l'écologie. Il faut projeter Rodrigues dans l'avenir car construire positivement demande du courage», dit-il. Il prône aussi un renforcement des lois car les pratiques frauduleuses en mer causent beaucoup de tort à la biodiversité.

