Sénégal: Ligue 1-Bordeaux - Younousse Sankharé incertain face à Lille

C'est peut-être sans Younousse Sankharé que Bordeaux affronte Lille ce samedi. Absent mercredi et ce jeudi à l'entrainement, l'international sénégalais est incertain.

« Il est malade. J'espère qu'il va revenir demain matin, je vais parler avec lui, voir comment il s'entraîne et on pendra la décision ensuite. J'ai besoin de buts et lui, il marque des buts », a confié Gustavo Poyet qui dit avoir longtemps hésité à titulariser l'ex-Lillois. Younousse Sankharé n'a plus été aligné dans le onze de départ de Bordeaux depuis le 3 février à Strasbourg (2-0), notamment à cause d'une maladie mi-février. Le milieu de terrain de Bordeaux n'a pas pu s'entraîner mercredi ni jeudi. Il est incertain pour le match de samedi, face à Lille.

Les saisons se suivent et se ressemblent pour les Girondins. Incapables de confirmer leur bonne passe de février, les Marine et Blanc, 12es, n'ont plus gagné depuis six journées (4d-2n) à l'heure d'accueillir Lille.