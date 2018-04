Congo-Brazzaville: Musique - Big Tyger offre un showcase à ses fans

L'artiste rappeur sera le 21 avril au Crystal Club, pour un concert au cours duquel le public aura droit à de nombreuses surprises.

Après son tour de radio en mars dernier qui lui a permis de présenter son double single "Like You" et" Rihanna" ainsi que sa récente participation au concert RFI-Couleurs tropicales de Claudy Siar, à Pointe-Noire, Big Tyger prestera en showcase. Une occasion pour le rappeur de présenter " Black Viking" , sa mixtape et opus. C'est un album à neuf titres. "African woman" est le premier extrait officiel.

Né le 3 septembre 1993 à Brazzaville, Paul Christ Moubamou dit Big Tyger fait sa rencontre avec l'univers du hip-hop en tant que danseur du groupe Dance For Me, qu'il intègre en 2011. Son amour pour le rap et son talent le font intégrer officiellement, en 2013, dans le label congolais Belle Rage Music (BRM) dont il est aujourd'hui un digne produit. Dans ce groupe, il cultive l'esprit de battant et le dévouement. Des vertus qui forgent en lui le sens de la perfection et le goût du travail bien fait.

Accompagnant régulièrement sur des grandes scènes Teddy Benzo, un de ses mentors, l'artiste surfe entre rap et dancehall, n'hésitant pas à emprunter une touche américaine dont il est fortement influencé. Il participe à de nombreux projets musicaux tels Family Games de Yasika Concept, en 2015. Ces titres ont permis à l'artiste de se faire une place conséquente dans l'effectif BRM.