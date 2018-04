Sénégal: Conférence de presse des rappeurs Fou Malade et Niagass le 12 avril prochain

Dakar — Les rappeurs Fou Malade et Niagass organisent une conférence de presse le jeudi 12 avril prochain, à 10 heures 30, à l'Institut français de Dakar, indiquent-ils dans un communiqué reçu jeudi à l'APS.

A cette occasion, les deux rappeurs vont présenter leur nouvel album intitulé "Ousseynou ak Assane" dont la sortie est prévue le lendemain, 13 avril.

"L'album +Ousseynou ak Assane+ c'est l'histoire d'une amitié, d'une complicité musicale de 15 ans. Fou Malade et Niagass ou +Ousseynou ak Assane+, deux amis, plus que frères, presque jumeaux, tellement leurs corps, leurs voix et leurs âmes se ressemblent, au point d'être pris l'un pour l'autre", explique-t-on dans le communiqué.

Niagass et Fou Malade lancent ainsi "un appel aux jeunesses africaines à relever la tête, se tenir debout pour leur émancipation et l'essor du continent" sur un fond musical alliant afrotrap, pop-rap et hip hop.

Niagass, de son vrai nom Papa Demba Aw, et Fou Malade, Malal Almamy Talla à l'état civil, ont déjà produit deux albums en commun, "Gent Bi" en 2015 et "Sénégal" en 2012.