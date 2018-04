Congo-Brazzaville: OMS/Afro - Des discussions sur la couverture santé universelle

Amorcé en début de semaine par voie terrestre entre le nord du Congo et la RCA, le rapatriement volontaire… Plus »

D'après le communiqué de presse, la couverture santé universelle consiste à veiller à ce que chaque personne, indépendamment de son lieu de résidence et de son statut social, bénéficie de services de santé essentiels et de qualité dont elle a besoin sans pour autant subir des difficultés financières.

L'évènement regroupera les responsables gouvernementaux et sanitaires, les ambassadeurs ainsi que les pays partenaires de l'OMS. Les discussions, en panel, porteront sur la couverture santé universelle dans la région africaine. Autres thèmes à aborder : "L'OMS face à l'augmentation du nombre des officines de soins de santé privées", "La préoccupation de l'organisation sur le coût élevé des frais d'hospitalisation en Afrique", et bien d'autres.

