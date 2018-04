Burkina Faso: Gestion financière commune de Logobou - Le maire réfute toute anomalie

A travers lesdits documents, nous avons constaté qu'il y avait des insuffisances dans l'enregistrement des recettes de la collectivité qui se fait à la perception », a-t-il indiqué. Et de poursuivre : « C'est suite à cela que le conseiller Ouali m'accuse d'avoir détourné des fonds destinés à des investissements et des recettes de la commune. »

Depuis quelques jours, voire des mois, la commune de Logobou, située à plus de 500 km de la capitale, fait l'objet de polémique sur sa gestion financière. Le maire et certains de ses collaborateurs sont pointés du doigt par un groupe de conseillers qui ont tenu une conférence de presse à ce sujet le lundi 2 avril 2018. Suite à cela, les mis en cause ont organisé à leur tour une "contre-conférence de presse" dans la matinée du jeudi 5 avril 2018 à Ouagadougou. Selon eux, il n'y a aucune anomalie dans la gestion de la commune.

