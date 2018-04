Congo-Kinshasa: Affaire recrutement des mercenaires - Le dossier Katumbi en examen le 27 juin

Pour rappel, Moïse Katumbi est accusé par le Parquet général de la République de plusieurs faits à partir de 2014, notamment l'enrôlement des soldats, la fourniture des armes et munitions sans ordre ni autorisation du gouvernement. À ce jour, il fait l'objet de trois procédures judiciaires en RDC dont celle en appel relative au stellionat d'immeuble qui l'opposait au Grec Alexandros Stupis, à Lubumbashi, en plus de l'information judiciaire sur une autre affaire liée à sa supposée nationalité italienne.

En effet, pour les avocats de Moïse Katumbi, il est nullement question que leur client comparaisse devant cette haute juridiction qui n'offre pas de possibilité d'un recours en appel. Le fait que les arrêts de la Cour suprême sont rendus « sans possibilité de recours » dessert l'ex-gouverneur du Katanga, selon ses avocats qui pensent que leur client court le risque de se voir privé de son droit à un procès équitable dans cette affaire. Ils interpellent, de ce fait, le Parquet général de la République sur le non-respect de l'article 19 de la Constitution concernant le double degré de juridictions dont doit bénéficier leur client. Celui-ci, selon eux, n'est pas justiciable de cette Cour. Le juge naturel du prévenu, insistent-ils, est le tribunal de grande instance de Lubumbashi qui a instruit le dossier. « En déférant M. Katumbi directement devant la Cour suprême de justice, on risque de le priver de son degré d'appel et, par conséquent, en cas d'un jugement non conforme au droit, il n'y aura pas possibilité de le corriger », a martelé Me Joseph Mukendi.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.