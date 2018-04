Congo-Brazzaville: Projet d'agriculture commerciale - L'étude d'impact environnemental et social déjà disponible

Amorcé en début de semaine par voie terrestre entre le nord du Congo et la RCA, le rapatriement volontaire… Plus »

En réalité, ces mesures de sauvegarde environnementale et sociale sont des préalables fixés par la BM avant l'octroi d'un quelconque appui technique ou financier. « Ces étudiants ont joué un rôle très important, car ils nous ont aidés à réaliser d'énormes études, notamment au plan technique et organisationnel », a reconnu Isidore Ondoki.

Les politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la BM, d'après le coordonnateur du Pdac, Isidore Ondoki, constituent une pierre angulaire de l'engagement de cette institution financière en faveur de la réduction durable de la pauvreté. Celles-ci visent à prévenir et atténuer les dommages causés à la population et à son environnement pendant l'exécution du projet.

Sept étudiants congolais, bénéficiaires d'un programme de formation et stage, ont présenté, le 5 avril à Brazzaville, leurs rapports d'étude sur les mesures de sauvegarde environnementale et sociale. Leurs propositions seront prises en compte dans la réalisation du nouveau Projet de développement d'agriculture commerciale (Pdac).

