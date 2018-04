Cote d'Ivoire: Accusé d'avoir changé d'identité - Lacina Traoré contre-attaque !

L'affaire fait grand bruit depuis quelques jours. Révélée par le site ivoirien Sportmania puis relayé par d'autres médias internationaux, elle a trait au supposé changement d'identité de l'attaquant Lacina Traoré. C'est un certain Ibrahim Koné qui se réclame du club formateur du joueur qui a lancé les premières bombes.

Le joueur d'Amiens qui s'était muré dans un silence en est sorti dans les colonnes de l'Equipe. Morceaux choisis.

« C'est incroyable. Mes deux parents sont encore en vie et ils m'ont donné cette identité. Il salit l'honneur de ma famille. Mes parents m'appellent tout le temps, ils veulent aller le croiser mais ce n'est pas la solution. Le droit parlera et la vérité va triompher. jamais, je ne vais accepter ce qu'il a fait. Il ne peut pas me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas »

« Je ne sais pas comment il a préparé sa retraite. Mais ce n'est pas une manière de demander de l'argent en touchant ma dignité en me salissant. Il ne m'a pas mis au monde. Dire que je ne suis pas Lacina, ça non ! »

« Quand j'ai vu ça, j'ai été surpris et choqué. Qu'un grand frère fasse ce genre de choses, je ne m'y attendais pas. Je préfère m'entrainer pour terminer la saison du mieux possible. C'est le plus important. Mais dès que le championnat sera terminer, mes avocats vont s'occuper de ça« .

L'ancien joueur de Monaco est soutenu par Hamza Gamal, président de l'OSA (Olympique Sportive d'Abobo) et qui se présente comme son véritable formateur. « Une affaire qui touche un joueur formé par mon centre me touche automatiquement. Il faut que l'on retienne ceci: Lacina Traoré, né le 20 août 1990 a été formé à 100% à l'OSA et n'a jamais été formé par l'ESA, le club de Koné Ibrahim. C'est ridicule. Parce que pour accéder au centre de Koné, il faut débourser à l'inscription 100.000 fcfa puis 30.000 par mois, ce qui fait 360.000 par année. Lacina traoré, venant d'une famille très modeste, ne pouvait pas s'acquitter d'une telle somme d'argent« , indique t-il dans le quotidien Fraternité Matin.