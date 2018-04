Congo-Kinshasa: Projet Luapula - Ingele Ifoto engage la République !

Jean-Marie Ingele Ifoto, Ministre Congolais de l'Energie et Ressources Hydrauliques et Matthew Nkhuwe, son homologue Zambien, ont signé hier, jeudi 5 avril, le protocole d'accord pour la prolongation du projet d'aménagements hydroélectriques de la rivière Luapula et de construction de la ligne d'interconnexion Kolwezi-Solwezi.

Cette cérémonie s'est déroulée au cabinet de travail du Ministre Ingele, à la Gombe, en présence du Secrétaire Général à l'Energie, de membres du Cabinet, ainsi que de la délégation du Ministre Zambien de l'Energie. En signant ce protocole d'accord, ce projet devra aller jusqu'en 2021 pour sa mise en œuvre effective.

Ladite cérémonie de signature s'est réalisée à deux niveaux. Premièrement, entre les deux Ministres de l'Energie et, deuxièmement, entre le Directeur Général de la Société Nationale d'Electricité (SNEL) et celui de la société ZESCO.

Il y a lieu de noter que le Projet Luapula consiste en la construction d'ouvrages sur des sites communs de la rivière Luapula dont le potentiel est évalué à plus de 1000 MW d'après les études antérieures. La SNEL et ZESCO ont reçu un don de 3,5 millions USD pour l'étude de faisabilité technique tandis que la Banque Mondiale a accepté de financer l'étude d'impact environnemental et social et les services du conseiller en transaction.

Dans son discours de circonstance, le Ministre de l'Energie a rappelé que lors de la dernière visite du Chef de l'Etat, Joseph Kabila Kabange, à laquelle il faisait partie et la haute direction de la SNEL, ils ont eu à parler du contrat et les accords signés sur l'exploitation et l'aménagement de la centrale sur la rivière Luapula.

Ils ont vu l'importance qu'il y avait pour développer cette centrale à cause du transport de l'électricité de Kolwezi à Solwezi- et vice-versa avec la SNEL et ZESCO, non seulement que ces projets répondaient aux besoins de deux Chefs de l'Etat, mais parce que c'est une réponse aux questions d'intégration régionale.

Et de poursuivre que les études techniques avaient reçu l'avis de non objection de la Banque Mondiale pour financer les projets. Seulement, il restait les études sur les questions environnementales.

Et comme ils courent derrière le temps et que l'accord lui-même devrait expirer si tôt, les deux pays ont voulu qu'il y ait cette réunion afin d'échanger sur la possibilité de prolonger lesdits projets.

A cette occasion, Jean-Marie Ingele a profité pour féliciter le comité qui a travaillé sans désemparer et qui a donné ce résultat.

De son côté, le Ministre Zambien de l'Energie a remercié son homologue pour l'accueil chaleureux qui témoigne la fraternité entre les deux pays.

Il a signalé que c'est très important que les deux pays se réunissent pour discuter des questions liées à l'aménagement des infrastructures hydroélectriques dans la rivière de Luapula mais également de la ligne d'interconnexion entre Solwezi et Kolwezi.

Ainsi, il a confirmé l'engagement du Gouvernement Zambien pour que ce projet se réalise car, il contribue à l'intégration régionale et au développement de deux pays.

« L'engagement de ce projet conjoint entre la RD. Congo et la Zambie a été concrétisé par la signature du protocole d'accord qui s'est déroulée le 9 juillet 2015 à Kinshasa. Aujourd'hui, les deux Gouvernement veulent signer un avenant du protocole d'accord intergouvernemental qui va prolonger cet accord jusqu'en 2021 », a-t-il déclaré.

Selon lui, cet avenant de protocole va donner plus de temps au deux pays pour avancer dans cette activité et ils espèrent voir la mise en œuvre effective de ces projets. A l'entendre, ces projets vont générer plus d'emplois dans plusieurs domaines, principalement dans le domaine minier et autres. Enfin, il a précisé que si ces projets se réalisent, d'ici 20 ans, il n'y aura pas de problème dans les deux pays.